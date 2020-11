Město Wigan v květnu šokovala smrt mámy Melissy Belshawové. Dvaatřicetiletá kosmetička byla nalezena v kaluži krve v jednom z tamních domů. Na těle měla četné bodné rány. Žalobce podle informací britského deníku Daily Mail útok popsal jako nemilosrdný a dodal, že žena utrpěla poranění srdce, krku a hrudníku. Z její vraždy byl obžalován bývalý zápasník MMA Andrew Wadsworth, s nímž Melissa kdysi udržovala milostný vztah.

Sedmatřicetiletý muž před soudem sice přiznal, že Melissu zabil, nicméně odmítl obžalobu z vraždy. Zároveň popřel, že by po útoku na Melissu ohrožoval nožem také její třináctiletou dceru, jíž hrozil smrtí. V osudný den se měl také pokusit zavraždit náhodného muže na ulici. Bývalý zápasník přiznal, že po smrti ženy chtěl muži ublížit, ale odmítl, že by plánoval jeho vraždu.

Otřesné smrti Melissy měla předcházet hádka s Wadsworthem. Zápasníka v kleci, který se bojovým sportům věnoval od školních let a v devatenácti letech začal zápasit profesionálně, měla rozčílit odhalená minulost jeho exmilenky. „Řekla mi, že nepřestane dělat eskort a do jisté míry to bude dělat nadále. Melissa byla zoufalá po tom, abychom se dali znovu dohromady, byla po tom naprosto zoufalá. Přinesl jsem do jejího života stabilitu,“ uvedl podle zmíněného deníku před soudem s tím, že po tom všem, co se dozvěděl, ho naprosto přemohly emoce.

„Nikdy jsem nezažil tak intenzivní pocit být něčím přemožen. Jen jsem si myslel: Jak mi to můžeš udělat, když jsem byl k tobě tak dobrý, jak se ke mně můžeš takhle chovat? Využíváš mě,“ dodal před soudem. Navíc před porotou uvedl, že se dozvěděl, že Melissa měla stát za útokem na něj. V roce 2018 mu měli do domu vniknout dva ozbrojení muži. Jeden z nich měl být příbuzný Melissy.

„Pili jsme a užívali drogy a hodně jsme mluvili. Řekla, že do toho byla vtlačena a potřebovala peníze. Řekla, že si myslela, že v domě bude velké množství drogy, a tak jim dala klíč,“ tvrdil před porotou s tím, že odmítá tvrzení, že by smrti mámy přihlížela její dcera. „Bohužel viděla svou mámu bezvládnou, když otevřela dveře,“ dodal. Melissou se prý cítil manipulován. Wadsworth byl již v minulosti trestán.