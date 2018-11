Masová sebevražda sekty Chrám lidu: 918 lidí vypilo limonádu s kyanidem a ulehlo ke smrti

Vůdce nábožensko-revoluční sekty Svatyně lidu Američan Jim Jones sliboval svým příznivcům „naprostou ekonomickou, sociální i rasovou rovnost“ a klidný život v „socialistickém ráji“ v jihoamerické Guyaně. Haněl „imperialistické“ USA, obdivoval režimy v Severní Koreji a zejména v SSSR, kam chtěl údajně komunitu přestěhovat.

To se mu ale nepodařilo. Do dějin se však zapsal jinak: při „revoluční sebevraždě“ zahynulo před 40 lety, 18. listopadu 1978, v guyanském městečku Jonestown 909 lidí, z toho na 275 dětí. Při největší masové sebevraždě v době míru zemřeli členové sekty po vypití limonády smíchané nejspíš s kyanidem.

Jones, který se se svojí ošetřovatelkou zastřelil, prý své stoupence vedl ke smrti vemlouvavými slovy: „Jsme unaveni, lehneme si. Tato sebevražda se může stát revolučním činem, protestujícím proti podmínkám v nelidském světě.“

Celkem tehdy v Guyaně zahynulo 918 osob: v Jonestownu se otrávilo 909 lidí a další čtyři lidé v metropoli Georgetownu. Zbylých pět, včetně amerického senátora Lea Ryana, zastřelili členové sekty na letišti ve městě Port Kaituma. Celý incident byl nejtragičtějším jednotlivým skonem amerických civilistů (kromě katastrof) do útoků v září 2001.

Sektu Svatyně lidu založil kazatel Jim Jones v roce 1956 v americkém Indianapolisu. Hřímal o sociální rovnosti, rasové snášenlivosti a právech chudých a zakrátko získal tisíce stoupenců svého „apoštolského socialismu“. V polovině 60. let přesídlil do Kalifornie, o dekádu později se usadil v San Francisku.

V roce 1976 sekta podpořila ve volební kampani i příštího prezidenta USA Jimmyho Cartera a ještě v dubnu 1977 zaslala Jonesovi Carterova manželka dopis s poděkováním. V té době však na veřejnost začaly pronikat zprávy o používání drog, bití a znásilňování uvnitř společenství. O Svatyni lidu se začala zajímat FBI a CIA.

Sekta si již v roce 1974 pronajala v guyanské džungli na 15 km2 půdy, kde začala postupně budovat vesnici Jonestown. Mnoho členů sekty věřilo, že zde vybudují Jonesem slibovaný „socialistický ráj s naprostou ekonomickou, sociální i rasovou rovností“.

Jones se do Guyany z USA přesunul v létě 1977 pod tlakem obvinění z nemorálností. Již o rok později zde bylo na 1000 lidí, kteří se tísnili v chatrčích, museli zpočátku pracovat šest dní v týdnu 12 hodin a nesměli opustit Jonestown. Denně museli též navštěvovat přednášky svého vůdce.

Jones v nich odsuzoval kapitalismus a „imperialistické“ USA a cenil si socialismu. Vyzdvihoval například kladnou roli sovětského vůdce Josifa Stalina, severokorejský diktátor Kim Ir-sen byl pro něj „velkým vůdcem revoluce“ a zimbabwský předák Robert Mugabe „jedním z revolučních hrdinů“. Ze sovětského velvyslanectví v Georgetownu údajně též dostávali propagandistické filmy o životě v SSSR a problémech v USA. Role Moskvy v celé kauze ale ještě měla přijít.

Jones často mluvil o tom, že členové sekty mají čtyři možné cesty do budoucnosti: odlet do SSSR, uskutečnit „revoluční sebevraždu“, zůstat v Jonestownu a bojovat proti ideologickým nepřátelům a odejít do džungle. Američtí agenti, kteří sektu následovali až do Guyany, hlásili pokračování manipulace s lidmi. V říjnu 1978 příznivci sekty na tiskové konferenci v Georgetownu obvinili vládu USA z pokusu sektu zničit.

To již měla sekta čilé vztahy s ambasádami SSSR, Severní Koreje, Kuby či Jugoslávie. Začátkem října 1978 přijel do Jonestownu na dva dny Fjodor Timofejev ze sovětského velvyslanectví v Georgetownu, který oslavil tuto „první americkou socialistickou a komunistickou komunitu na světě“ a „drahým soudruhům“ popřál další úspěchy. Odchod do SSSR byl stále ve hře.

V té chvíli ale vstoupil na scénu americký senátor Leo Ryan. V pátek 17. listopadu 1978 přijel do Jonestownu, aby se přesvědčil o podmínkách života sekty. O průběhu návštěvy existují dvě verze. Podle první se znepokojující zprávy nepotvrdily, podle druhé verze členové sekty těžce nesli návštěvu senátora, kterou chápali jako krok k likvidaci Jonestownu. Začal konflikt, který skončil masakrem: na letišti byl senátor a další čtyři lidé zastřeleni.

Po bouřlivé debatě bylo rozhodnuto, že členové sekty spáchají 18. listopadu hromadnou sebevraždu. Jonesovi pomocníci přinesli dva dvousetlitrové sudy limonády smíchané nejspíš s kyanidem. Než se dospělí seřadili do fronty, aby přijali jed v papírových pohárcích, matky ho daly vypít svým dětem. Jako poslední zůstali naživu Jones a ošetřovatelka, a ti použili k sebevraždě pistoli.

USA po sebevraždě dopravily mrtvá těla do Doveru ve státě Delaware, kde je na tamní vojenské letecké základně největší márnice americké armády.