Hitler s Mussolinim si spokojeně mnuli ruce, Chamberlain vítězně mával podepsanou dohodou a Daladier se bez kousku studu vrátil do Francie poté, co v Mnichově v roce 1938 zradil spojenecké Československo. Statisíce lidí na to doplatily ztrátou domova a majetku. Jejich utrpení nyní připomíná památník odkrytý v Mikulově u příležitosti 80. výročí této dějinné události.