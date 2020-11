Video Vražda Kuciaka stála minimálně 70 tisíc eur. Objednatel je stále neznámý. - tv Joj

Zlatica Kušnírová, matka archeoložky Martiny, kterou v únoru 2018 zavraždili spolu s jejím přítelem - novinářem Jánem Kuciakem, nemá zrovna na růžích ustláno. Ačkoli před necelými třemi lety přišla o svoji milovanou dceru a zetě, dočkala se zejména na sociálních sítích sprostých útoků od některých lidí.

Celé dny dře na poli

Internetoví hateři jí nadávají třeba do šílené alkoholičky a zlomyslně jí radí, aby přestala brát drogy, napsal deník Plus Jeden Deň. I nad takovými útoky se ale už dnes Zlatica dokáže povznést. „Kdyby se mnou ti lidé dřeli celý den na poli a kolem hospodářství jako já, taky by to házeli za hlavu,“ říká.

Osočování paní Kušnírové z kdečeho ale nepřestává. Najdou se i tací, kteří ji obviňují z toho, že jí všechny cesty k soudu, kde se brutální vražda mladého páru projednávala, platil současný slovenský premiér Igor Matovič. „Výpisy z mého účtu jsou dokladem, že jsem si všechno platila sama,“ nenechává se ale takovými nařčeními Zlatica rozhodit.

Demonstranti? Rozmazlené děti!

Lidé, kteří na ni útočí, se rekrutují především z politického tábora extrémní pravice a přívrženců Roberta Fica. Právě protesty, které na Slovensku v roce 2018 po vraždě novináře a jeho snoubenky vypukly, stály Fica premiérské křeslo. Na jejich adresu i adresu lidí, kteří nedávno v Bratislavě spolu s Robertem Ficem demonstrovali proti koronavirovým opatřením, ale také jen mává rukou.

„Chovali se jako děti, které se opijí a potom dělají neplechu. Stěžovali si, že nemají zaplacené hypotéky. A co vyřešili tím, že šli do davu bez roušky? Vždyť tím buď jen oddálili zrušení lockdownu, nebo rozšířili nákazu,“ sdělila svůj názor na demonstrace i jejich účastníky. A poručila si, že už se nebude rozčilovat. „Škoda ničit si nervy pro hloupost druhých,“ dodala pro deník s tím, že za všechna urážlivá slova namířená proti ní nikoho nezatracuje, raději se prý za jejich původce modlí.

Lidé, kteří stojí za Zlaticí

K jejímu štěstí se ale najdou i tací, kteří ji bezmezně podporují. „Paní Kušnírovou může pochopit jen ten, kdo si prošel něčím podobným jako ona, její rodina i rodina Jána. Osobně věřím, že se spravedlnost naplní,“ napsala na internetu třeba Lujza Szabo. „My, kdo jsme měli to štěstí tě víckrát potkat, známe tvoji odvahu, čisté úmysly a dobré srdce,“ postavil se za Zlaticu i komentující Pišta Šefčík.

Z vraždy Kuciaka byl doposud odsouzen pouze Tomáš Szabo, který se k ní doznal. Veškerá obvinění z objednávky krvavého činu, týkající se Mariana Kočnera a Aleny Sz., byla smetena ze stolu. Případ ale nekončí. Prokurátor se proti rozsudku odvolal. Projednávat ho proto bude nadále Nejvyšší soud Slovenské republiky.