Hnus, podraz a neuvěřitelné selhání. Tak popisuje většina české, a především slovenské veřejnosti rozhodnutí soudu v Pezinku, který se usnesl, že jsou Marian Kočner a Alena Zs. nevinní v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Všichni čtyři rodiče mladého páru odešli z jednací síně krátce poté, co to soudkyně Ružena Sabová uvedla před síní plnou novinářů.

Rozhodnutí soudního senátu okamžitě vyvolalo řadu reakcí, protože se očekávalo pouze konstatování viny. Rodiče Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové působili velice šokovaných dojmem. Zbylí obžalovaní byli uznáni vinnými. Jako poslední pak ve čtvrtek Tomáš Sz., který si vyslech souhrnný trest odnětí svobody na 25 let. Zároveň byl shledán vinným z vraždy podnikatele Petera Molnára.

„Nerozumím rozhodnutí soudu. Je to špatně. Je vidět, že spravedlnost na Slovensku ještě nezačala úřadovat. Všude je někdo mocný, kdo tahá za nitky. Věřím, že na Nejvyšším soudě sedí teď ti správní lidé, kteří uvidí, jak trpíme. Věřím, že si vraždu neobjednal jen Marian Kočner. On byl od začátku jen zprostředkovatel,“ uvedla Zlatice Kušnírová, matka Martiny. Do dalších soudů má prý dost síly.

„S Kuciakovými se dáme do pořádku, zregenerujeme a půjdeme dál. Já to slíbila našim dětem. Chtěla jsem jít ke hrobu Martinky a Janka a říct jim, že ti, co to způsobili, jsou potrestaní, ale dnes to bohužel ještě nejde,“ řekla v České Televizi.

„Věřili jsme ve spravedlnost, a nakonec to dopadlo, jak jste viděli. Ať si vinní lidé zpytují své svědomí. Slyšeli jsme, že to může takto dopadnout, ale připravit se na to nedá. Soud to vyhodnotil, jak vyhodnotil, i oni si musí zpytovat svědomí,“ uvedl otec Jána Kuciaka Jozef. „My se ale nevzdáme,“ dodal.

Podle slovenských médií se rodiče Jána Kuciaka nechali slyšet, že doufají v odvolání ze strany státního zástupce. Pokud jim prý Tomáš Sz. zaplatí stanovené odškodné, použijí ho na dobročinné účely. „Jsou to špinavé peníze,“ uvedli.

Ke všemu se vyjádřil i slovenský premiér Igor Matovič. „Vypadá to, že se nyní chtějí evidentní strůjci vraždy vyvléct spravedlnosti z rukou. Věřme, že si je spravedlnost najde,“ uvedl čerstvý předseda slovenské vlády.

Verdikt šokoval i prezidentku Zuzanu Čaputovou. „Verdikt soudu mě šokoval a potřebuji nejprve porozumět odůvodnění. Respektuji to, ale očekávám, že hledání spravedlnosti nekončí a bude pokračovat u Nejvyššího soudu. Myslím na rodiče Jána a Martiny a přeji jim hodně sil v této těžké chvíli. Oni i my všichni si zasloužíme vidět vyvození následků proti těm, kteří si vraždu jejich dětí objednali a zprostředkovali,“ uvedla prezidentka na sociálních sítích.