Slovenský podnikatel Marin Kočner obžalovaný z podílu na vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (†27) šokoval celou soudní síň! Ze svých úst vypustil něco, co nikdy nečekal.

Už několik měsíců trvá soud kvůli vraždě investigativního novináře Jána Kuciáka (†27), který byl zastřelen ve svém domě. Zavražděna byla i jeho snoubenka Martina Kušnírová (†27). Před soudem stojí obžalovaný Marian Kočner. Ten si měl podle policie objednat vraždu nepohodlného novináře. O překvapivé události u soudu informoval slovenský zpravodajský portál Plus Jeden Deň. Bratra zavražděného Kuciaka (†27) brutálně napadli! Vytáhli ho z auta a zkopali

Jak již dříve uvedla slovenská policie, o život měl přijít Kuciak a jeho přítelkyně kvůli článkům, které novinář psal. Upozorňoval v nich na Kočnerovo podezřelé obchodování a on mu kvůli tomu měl i vyhrožovat. „Začnu se speciálně věnovat vám, vaší matce, vašemu otci a vašim sourozencům,“ měl tehdy říct Kočner Kuciakovi do telefonu.

Zavražděný novinář na Kočnera podal trestní oznámení, policie se jím ale nezabývala. U soudu se ve čtvrtek pročítaly články, které novinář psal. Slouží jako důkazní materiál. Při čtení Marian Kočner pronesl něco, co nikdo nečekal. „Je mi upřímně líto, co se Kuciakovi a jeho přítelkyni stalo,“ prohlásil obžalovaný podnikatel. Při razii na Slovensku zatkli několik soudců. Měli vazby na stíhaného Kočnera

Pozornost tak strhl rovnou na sebe a uvedl, že nikdo nemůže uvěřit tomu, že by právě on nechal zavraždit dva mladé lidi. Kuciakovou smrtí by prý nic nezískal, prý o něm psali jiní novináři. „Co měla jeho snoubenka společného s jeho články?“ ptal se dále Kočner. Vražda Kušnírové podle něj nedává v tomto kontextu smysl.