Na mnoha místech Slovenska, ale také v Česku si v pátek lidé připomínají smutnou událost - výročí vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Plánovali svatbu, zemřeli rukou vraha, který chtěl Kuciaka umlčet, podotkla dnes Zuzana Čaputová. Vzpomínkovou akci za účasti rodičů zavražděné dvojice svolala do centra Bratislavy opoziční strana Svoboda a solidarita. Dorazily tisíce lidí, někteří s protivládními protesty.

Památku Jána Kuciaka uctila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která vyrazila na místo vraždy - před Kuciakův dům.

Ke smrti novináře a jeho partnerky se vyjádřila na facebooku: „Mladí lidé, kteří plánovali svatbu a společný život, zemřeli rukou vraha, který chtěl umlčet pravdu. Pokud si objednatelé vraždy mysleli, že smrt odradí ostatní novináře v odhalování celospolečenských kauz, přepočítali se. Co nestihl dokončit Ján Kuciak, dokončí jiní. Spojili nás, čest památce Jana a Martiny!“

Vražda Kuciaka a Kušnírové vyvolala v roce 2018 mohutné protivládní demonstrace a politickou krizi, která vyústila ve Ficův odchod z postu premiéra. Tříčlenná koalice ale zůstala u moci a novým předsedou vlády se stal místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini.

„Zapsali se krví“

Na shromáždění v centru Bratislavy, které svolala opozice, vystoupili i rodiče zavražděné dvojice. „Chtěl bych požádat o jedno, abyste se zúčastnili voleb a rozhodovali se srdcem a hlavou. Každý hlas je platný," řekl z pódia Kuciakův otec Jozef. Sám dříve prohlásil, že v minulosti volil Ficovu stranu Směr-SD, protože se cítil být sociálním demokratem a věřil jejich „blábolům".

„Zapsali se svou krví do slovenských dějin. Ať se už nikomu nestane to, co jim,“ připomněla dvojnásobnou vraždu chvějícím se hlasem matka Kušnírové na shromáždění na Náměstí Slovenského národního povstání (SNP) v centru Bratislavy.

Na jiné místo ve slovenské metropoli svolala na dnešek vzpomínkové shromáždění iniciativa Za slušné Slovensko, která stála za podobnými akcemi v minulosti.

Dříve během dne si na bratislavském Náměstí SNP připomenuli výročí vraždy Kuciaka a Kušnírové také diplomaté včetně českého velvyslance na Slovensku Tomáše Tuhého.

Premiér a volební lídr Směru-SD Peter Pellegrini vyjádřil lítost nad tím, že zmíněná vražda je podle jeho slov politicky zneužívána.

„Změnilo se mnoho, protože vražda byla hrubým způsobem zneužita pro politické cíle. Pokud by nebyla vražda, tak dnes zde stojím před vámi jako předseda vlády s podporou 30 procent,“ řekl expremiér Fico, kterého ve funkci ministerského předsedy po Kuciakově vraždě vystřídal právě Pellegrini.

Zastřelil jsem je, přiznal se vrah

Shromáždění k uctění Kuciakovy památky se uskutečňují pouhých osm dnů před slovenskými parlamentními volbami, po kterých by podle průzkumů veřejného mínění tříčlennou vládní koalici vedenou sociálními demokraty (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica mohly vystřídat opoziční a dosud neparlamentní strany.

Slovenská policie v případu Kuciakovy vraždy obvinila pět lidí. Jeden z nich, Zoltán A., se loni přiznal ke zprostředkování vraždy reportéra. Také spolupracoval s vyšetřovateli a v prosinci uzavřel dohodu s prokurátorem, na jejímž základě si odpyká ve vězení 15 let. Dohodu v prosinci schválil soud.

Po zahájení procesu se zbylou čtveřicí jeden z obžalovaných Miroslav M. u soudu letos v lednu řekl, že Kuciaka a Kušnírovou v jejich domě v obci Velká Mača nedaleko Trnavy zastřelil.

Vraždu investigativního reportéra si podle obžaloby objednal podnikatel Marian Kočner, který se chtěl pomstít za to, že Kuciak psal o jeho kontroverzní rozsáhlé ekonomické činnosti.

Prokurátor dříve tvrdil, že objednávku reportérovy vraždy Kočnerova známá a další obžalovaná Alena Zs. předala muži, který najal bývalého policejního vyšetřovatele Tomáše Sz., jenž spolupracoval se svým bratrancem Miroslavem M. Kočner, Tomáš Sz. i Alena Zs. vinu popírají.

Slováci píší: Slovensko se po události změnilo

Během dvou let od Kuciakovy vraždy se Slovensko změnilo, napsal dnes slovenský tisk.



„Celé Slovensko se v tomto těžkém období semklo tak, jako naposledy v roce 1989. Začala dlouhá očista soudů. Vícero soudců čelí řízením v souvislosti se zprávami týkajícími se Kočnera. Na povrch vycházejí další propojení vlivných lidí na mafiánského podnikatele,“ napsal nejčtenější list Nový čas k vývoji na Slovensku po zmíněné dvojnásobné vraždě a po provalení informací o dřívějších kontaktech politiků, soudců či prokurátorů s Kočnerem.

„Po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové se postupně začaly vynořovat souvislosti o propojení oligarchů, politiků a silových složek,“ uvedl list Pravda.

Soud s údajnými vrahy Kuciaka očima experta: Co obžalovaní nechtějí, abychom věděli?

List Sme zase podrobně popsal průběh vyšetřování vraždy Kuciaka a Kušnírové, které vyústilo v obvinění pěti lidí. „Navždy zůstane černým dnem v historii Slovenska! Přesně před dvěma lety nemilosrdně popravili novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku, archeoložku Martinu Kušnírovou. Od jejich smrti se na Slovensku mnoho změnilo,“ napsal list Plus Jeden deň.

List Denník N zase na titulní stránce na černém pozadí otiskl kromě jiného nápis „Nezapomínáme“ a heslo „#ALL FOR JAN“, které se dostalo také na odznaky, jež mnoho Slováků začalo nosit na oděvu po Kuciakově vraždě.

Vzpomínají i Češi

„Připomínám si dnes vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Zavraždila je za Jánovu dobrou práci mafie prorostlá se slovenským státem. Přeji občanům Slovenska v brzkých volbách vůli prosazovat cestu demokracie a práva. I kvůli Jánově památce,“ uvedl na twitteru šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Vraždění či zastrašování novinářů je odporným a nepřijatelným projevem porušování svobody slova. Dnes jsou to dva roky, kdy byli ve slovenské obci Veľká Mača úkladně zavražděni investigativní novinář Ján Kuciak spolu se svojí přítelkyní Martinou Kušnírovou. R.i.P.,“ uvedl na twitteru exministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).