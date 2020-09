Za krutým zločinem, který přinesl smrt dvou mladých lidí, stojí podle prokurátora vražedné spiknutí osob. Vrah vykonavatel, bývalý voják Miroslav Marček se přiznal a vyvázl díky tomu s trestem 23 let vězení. Zachránit si kůži doznáním zkusil také jeden ze zprostředkovatelů Zoltán Andruskó. Tomu jeho spolupráce s vyšetřovateli vynesla dohodu na vině a 15 let vězení. Kočner, Alena Sz. a Tomáš Zs. ale trvají na své nevině a prokurátor Vladimír Turan pro ně požaduje 25 let vězení.

Slovům o nápravě nevěří

Zlatica Kušnírová, máma zavražděné Martiny, si o tom myslí své. Jak uvedla pro slovenský deník Plus Jeden Deň, domnívá se, že nejvyšší možný trest žaloba nenavrhla kvůli psychologickým posudkům, které u Kočnera, Aleny Zs. a Tomáše Sz. uvádí, že jejich náprava není vyloučena. Tomu ale ona sama nevěří. „Nevěřím, že je u nich možnost nápravy! Kdo už jednou chladnokrevně zabil, může zabít i podruhé. Vím, že děti nám to nevrátí, ale spravedlivé by bylo, kdyby dostali doživotí," myslí si.

Zdeněk (54) šel vraždit najisto! Spis odhalil pozadí tragédie v Bohumíně, při níž zemřelo 11 lidí

Jako by střílel kočku

V podobném duchu hovořila rovněž o trestu pro střelce Marčeka. „Velmi mě zklamalo, že Marček dostal jen 23. Čekala jsem 25 nebo doživotí. Ten člověk se nemůže napravit, i když psycholožka tvrdí, že ano. Vždyť o vraždě vyprávěl tak chladnokrevně!“ uvedla pro portál. Podobně jako rodiče Jána Kuciaka si prošla martyriem soudních jednání, na kterých musela poslouchat, jak její nejbližší umírali. „Řekl, že slečna Kušnírová prosila o život, ustupovala, ale on dobře trefil. Vždyť to je, jako by vyprávěl o zabití kočky! Co já mám z takové nápravy, když Janko a Martina už nejsou? A proto se bojím, že Kočner i (...) (Alena Zs. pozn. red.) dostanou málo,“ svěřila se.

Další odklad na obzoru?

Slovenská prokuratura přitom v pondělí předložila soudu nový důkaz. Napsal to list Denník N, podle kterého by postup prokuratury mohl znovu oddálit vynesení rozsudku, jenž byl v tomto nejsledovanějším procesu v novodobých dějinách země původně naplánován již na začátek srpna.

Podnikatel Kočner znovu promluvil u soudu o Kuciakovi: Soudkyni už došla trpělivost!

Podle Denníku N se zmíněný důkaz týká analýzy dat z mobilního telefonu jedné z obžalovaných, patrně tedy Aleny Zs. Soud tak bude muset rozhodnout, zda případ vrátí do fáze dokazování, nebo návrh prokuratury odmítne a vynese rozsudek. Pokud by soud prokuratuře vyhověl, po projednání nového důkazu by musely znovu zaznít závěrečné řeči.

Vynesení verdiktu bylo původně naplánováno na 5. srpna. Den předtím ale soud nečekaně oznámil posunutí termínu líčení na 3. září, což zdůvodnil tím, že senát se bude o rozsudku ještě radit.