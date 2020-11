Zesnulá Míša Tichá byla in memoriam povýšena do hodnosti štábní praporčice, příští rok by jí prezident Miloš Zeman měl udělit medaili za statečnost. Zemřela 12. listopadu při havárii vojenského vrtulníku mezinárodní mírové mise na Sinajském poloostrově. Nehoda stroje Sikorsky UH-60 Black Hawk při jeho zásobovacím letu přinesla smrt celkem osmi příslušníkům jednotky.

Na pohřbu kromě české státní hymny a Yesterday od Beatles nebo Touhy od Daniela Landy zazněla i píseň, jejíž slova i hudbu napsal Míšin dobrý kamarád a bývalý spolužák. Na počest statečné mladé ženy píseň nahrál ve vkusném nástrojovém složení kytara a bicí a umístil ji na sociální síť.

Slova písně kamarád napsal v angličtině. „Úsměvy na lících zamrzly, kéž její duše odpočívá v pokoji a nikdy na ni nezapomeneme,“ zpívá se v ní. „Přál bych si, aby život trval mnohem déle, aby se slzy nestávaly tak těžkým břemenem. Nechte ji plout na té loďce dál, až za horizont,“ vypravuje kamarád zarmouceně Míšu na její poslední cestu.

Na ní ji ale přišla vyprovodit i její rodina, přátelé a také představitelé státu, Ministerstva obrany i Armády ČR. Pohřeb byl poznamenán epidemickými opatřeními, většina přítomných se ho účastnila mimo zdi strašnického krematoria, v obřadní síni bylo jen 15 nejbližších.

„Michaela Tichá tragicky zahynula ve službě pro svou zemi. Bohužel, vojenská služba je riziková a občas si vybere svou nejvyšší daň. V tomto případě je to o to smutnější, že zemřela mladá žena, která měla celý život a vojenskou kariéru před sebou,“ uvedl ke smutné události ministr obrany Lubomír Metnar.