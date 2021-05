Video Střelba v Liberci: Jeden člověk zemřel, další je těžce zraněný. - Aktu.cz

K tragédii došlo v neděli po čtvrté odpoledne ve čtvrti Rudolfov. Manželé měli dlouhodobě partnerské konflikty a údajně i před rozvodem. V osudný den seděli spolu odpoledne na zahradě u rodinného domu, společnost jim dělala matka Jany N. Zřejmě v hádce pak Lubor N. na manželku vytáhl legálně drženou krátkou zbraň a před očima tchyně vystřelil. Poté hlaveň pistole obrátil proti sobě.

Netrefil ani jednou

Lubor N., kdysi vynikající parašutista, obrovský fanda střelných zbraní. „K brokové střelbě jsem se dostal díky firemním závodům v Plzni. Zvládal jsem všechny disciplíny, jen v brokách jsem se z deseti ran netrefil ani jednou. To mě naštvalo. Tak jsem si řekl, že za rok přijedu vyhrát. Začal jsem trénovat a střílet s myslivci a chytlo mě to,“ popsal v jednom z rozhovorů.

K netradičnímu sportu přivedl nejen dva vlastní syny, ale i vyženěnou dceru Libuši J. Ta se úspěšně kvalifikovala i na olympiádu v brazilském Rio de Janeiru v roce 2016. Kvůli zranění sice skončila na předposledním místě, Luboru N. ale po klání děkovala.

Vydali miliony

Do sportu její rodiče investovali nejen čas. „Mám to spočítané, ale částku vám říct nemůžu. To by mě po příletu naložili do nějakého vozidla a odvezli do blázince. Kolikrát člověk přemýšlel, že už se na to vykašle, ale vždy jsme našli cestu, jak pokračovat. I přes vynaložené prostředky a energii toho nelituju,“ uvedl tehdy Lubor N. a naznačil, že suma má sedm nul. Mělo tedy jít o desetimiliony!

Nešlo podnikání?

Lidé z okolí rodiny po nedělní tragédii popsali, že peníze mohly být jedním z důvodů partnerských rozepří. Zastřelená Jana N. byla úspěšnou podnikatelkou a vyhlášenou cukrářkou po celém Liberci a okolí. Její muž měl ale prý v poslední době ve svém podnikání problémy. Podle obchodního rejstříku byl jednatelem společnosti SPM Liberec, která vyrábí taktickou výstroj pro vojáky. Server idnes.cz uvedl, že ji má ve výbavě i Armáda České republiky. Příčinu rodinného neštěstí vyšetřují policisté.

Nemohli pomoci

„Po příjezdu našich prvosledových hlídek jsme na místě našli dvě zraněné osoby, které jsme okamžitě předali do péče zdravotnického personálu,“ uvedl k tragédii mluvčí policie Vojtěch Robovský. Oba zraněné se přivolaní záchranáři pokoušeli resuscitovat. Ženu se již oživit nepodařilo, ale muže převezla záchranka do liberecké nemocnice. Tady ale svým zraněním podlehl. „Je to ohromná tragédie,“ znělo z úst souseda, který se s rodinou přátelil.

Oblíbená cukrářka

Zastřelená Jana N. měla v Liberci oblíbenou cukrárnu, kterou založila její maminka. Svatební koláče, jaké uměla, byly vyhlášené a jezdily si pro ně nevěsty z širokého okolí. „Vážení zákazníci, z důvodu rodinné tragédie bude cukrárna až do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení,“ stojí na facebookových stránkách podniku.

Svíčky a vzpomínky

Byla to super ženská, píší přátelé, Liberec truchlí. V průběhu včerejšího odpoledne se před cukrárnou objevily květiny a zapálené svíčky. Místní tak spontánně vytvořili pietní místo pro zavražděnou Janu. Další vzkazy a kondolence se objevily na stránkách cukrárny. „Janča byla super ženská. Držte se, holky,“ vzkázala rodině Barča F. „Upřímnou soustrast celé rodině a hodně sil v nelehké době,“ přidala ke svojí kondolenci Eva K.