Úterý 24. února 2015 měl být den jako každý jiný. Kvůli událostem, které se po poledni staly v restauraci Družba v Uherském Brodě, se ale nesmazatelně zapsal do historie. Tehdy došlo k nejhorší masové vraždě v dějinách samostatné České republiky.

Bylo půl jedné, když do uherskobrodské restaurace Družba vešel prošedivělý postarší muž v modré bundě. Na rozdíl od ostatních ale nepřišel na oběd, chtěl jediné – zabíjet. Ozbrojený šedesátník si před útokem v Družbě byl obhlédnout dvě další restaurace a protože bylo tou dobou v Družbě nejvíc lidí, asi dvacet až třicet, vybral si pro vraždění ji.

Masakr bez motivu

Okamžitě po příchodu do lokálu začal střílet ze dvou pistolí. Jako první zastřelil servírku. V restauraci vypukl chaos. Kulky zasáhly několik lidí, hosté se dali na útěk. Jeden člověk se schoval na záchodě, další utekli pryč zadním vchodem.

„Seděl jsem vevnitř, dával si pivo, seděl jsem zády, uslyšel jsem střelbu, rány. Já i ostatní chlapi jsme od stolu začali utíkat pryč zadním vchodem, který odemkl personál," uvedl jeden z nich později.

Policisté pár minut po začátku útoku dostali několik oznámení o situaci. Zhruba po 15 až 20 minutách od prvního výstřelu na místo dorazila první policejní hlídka. Dva policisté v neprůstřelných vestách po schodech vyšli ke vchodu do Družby, ale když na ně začal útočník zpoza baru střílet, stáhli se a přivolali posily.

Nedlouho po útoku policie znala identitu útočníka, 63letého Zdeňka K. Ten se totiž spojil s redaktorem televize Prima Pavlem Lebduškou, kterému se představil a popsal svůj motiv. „Mám problémy a spory s lidmi, které nikdo neřeší, tak to vyřeším sám,“ řekl střelec reportérovi. Jak se později ukázalo, střelec žádného ze zavražděných lidí osobně neznal. „Ten člověk zněl klidně, ale současně rezignovaně. Zřejmě nebyl pod vlivem drog ani alkoholu," popsal Pavel Lebduška pro Blesk.cz.

Krvavá tečka za řáděním

V restauraci zůstalo na zemi ležet osm mrtvých lidí, sedm mužů a jedna žena. Další ženu útočník kulkou pouze zranil, a tak se jí podařilo s ostatními dostat ven.

V jednu hodinu se do Uherského Brodu dostala zásahová jednotka a vyjednavač, kterému se podařilo se Zdeňkem K. spojit. Útočník tvrdil, že lidé v restauraci jsou živí, což ovšem nebyla pravda. Pokus o vyjednávání nevyšel, a tak šla krátce před půl třetí do akce zásahová jednotka. Když její příslušníci vtrhli do budovy, zjistili, že Zdeněk K. je již po smrti, spáchal sebevraždu.

Sousedé měli strach

Tím ovšem zásah nekončil. Policisté večer obklíčili dům Zdeňka K., ve kterém se zabarikádovala jeho žena Jarmila a odmítala otevřít, dokud se její muž nevrátí domů. Sousedé později médiím popsali, že měli z páru strach, Jarmila údajně často až nepříčetně křičela z okna různé vyhrůžky nebo své paranoidní představy o tom, že ji někdo sleduje. Policisté kolem osmé hodiny nechali blok s domem Zdeňka K. odpojit od elektřiny a kolem 23. hodiny vtrhli do domu. Jarmila nekladla odpor a s policisty v klidu odešla.

Vyšetřovatelé zjistili, že Zdeněk K. v Družbě z legálně držených zbraní vypálil minimálně 44 střel. Jeho oběti byly ve věku od 27 do 66 let, zabité servírce bylo 43. Střelec neměl žádný motiv, zřejmě šlo o psychicky nemocného člověka, v němž časem sílily pocity křivdy a nenávist ke společnosti.

Vzpomínky na tragédii

Tragický útok mají obyvatelé Uherského Brodu stále v živé paměti a pravidelně si ho připomínají. Na loňskou pietní akci při příležitosti pátého výročí útoku přišlo několik desítek lidí včetně zástupců radnice. Starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník tehdy řekl, že je podle něj potřeba si neštěstí připomínat. „Tady to nebezpečí může skutečně hrozit kdykoliv jinde. Stalo se to nedávno před Vánoci v Ostravě, o to víc jsme si to připomněli," řekl starosta v narážce na krvavý útok Ctirada Vitáska (†42) v Ostravě.

Budova, ve které byla restaurace Družba, je dnes po rekonstrukci. První patro nyní místo Družby zabírají kanceláře. Zmizela i velká okna, ze kterých hosté shlíželi na náměstí.