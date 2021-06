Tragédií skončil hrdinský čin třicetiletého otce nevlastní dcery. Devatenáctiměsíční holčička spadla do řeky a obětavý muž se pro ní vrhl, ačkoli neuměl plavat. Kvůli tomu se ale pokus o záchranu proměnil v neštěstí, nevlastní tatínek se utopil. Holčičku se podařilo zachránit a byla převezena do nemocnice.

Muž, kterému místní neřekli jinak než Reza, se vrhl pro dítě do řeky Erme v hrabství Devon. Policisté přijali zprávu o potížích mladého muže kolem osmé hodiny večer. Reza nejen že neuměl plavat, ale v řece byl také velmi silný proud, uvedl Mirror.

Zachránce našli policisté bez známek života utopeného a museli ho bohužel na místě prohlásit za mrtvého. Devatenáctiměsíční miminko bylo záchranáři převezeno do nemocnice, ale není jasné, jak na tom momentálně je.

Reza je místními oslavován jako hrdina a byla založena kampaň, kde mohou lidé přispívat pozůstalým peněžními částkami. Dosud se podařilo vybrat v přepočtu více než sto tisíc korun.

„Rezova nevlastní dcera spadla do řeky a ten se pro ni vrhl i přes to, že neumí plavat. Je to hrdina. To ukazuje, jak byl Reza obětavý, a to ukazoval každý den. Zanechává za sebou svou přítelkyni a 19měsíční děvčátko a také spoustu přátel a kolegů,“ komentoval jeden z přispěvatelů.

Většina vybraných peněz poslouží k tomu, aby se Rezovy ostatky mohly přepravit do jeho rodného Íránu. „Zoufale potřebujeme sehnat peníze na jeho převoz. Doufám, že se jako komunita můžeme spojit, abychom pomohli rodině v nouzi odstraněním finančního tlaku, kterému byly vystaveny, a tím, že je budeme jakýmkoli způsobem podporovat,“ je uvedeno na stránce pro výběr peněz Gofundme.