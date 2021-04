Byl čtvrtek 4. března odpoledne a hasičům, policistům a záchranářům v Žamberku a okolí se rozezněl poplach. Několik dětí se propadlo pod led na rybníce. Byla to rychlá akce, šlo o děti a každá minut rozhodovala o jejich přežití. Pod led se jich propadlo celkem pět – dvě dívky a tři chlapci (8 -13). Dívky se snažily chlapcům pomoci, ale nepodařilo se jim to a samy skončily ve vodě.

Správný člověk na správném místě

Tou dobou šel kolem Dvořák. Byla to náhoda, ale ukázalo se, že přivedla na místo přesně takového člověka, jaký tam byl právě v té chvíli potřeba. „Pan Michal Dvořák byl ten, který nad vodou držel dva chlapce až do chvíle, než k místu události přijeli profesionální hasiči. Dnes mu za jeho záchranářský počin poděkoval nejen starosta Žamberku Ing. Bc. Oldřich Jedlička, ale také plk. Mgr. Aleš Černohorský, ředitel HZS Pardubického kraje,“ popsali hasiči.

Hrdina je ale skromný. „Myslím, že jsem se zachoval tak, jak by se zachoval každý. Ale dnes jsem z toho trochu naměkko. V Zámeckém parku jsem byl úplně náhodou a když ke mně přiběhla holčička, že se kluci topí, neváhal jsem,“ říká Michal. V profesním životě je kapitánem lodi, možná i to k záchraně trochu pomohlo.

I když šlo o děti, musel logicky myslet i na svou bezpečnost. Rychle si proto v nedalekém náhodu sehnal větev. „Bez ní bych do vody nešel. Posledních pár metrů jsem se už k místu, kde byly pod vodní hladinou děti, plazil,“ vybavil si záchranu dětí Michal Dvořák. „Pak už jsem slyšel sirény hasičů a věděl jsem, že pomoc je na cestě. Když jsem pak na břehu viděl, jak zdravotníci dávají umělé dýchání chlapci, věděl jsem, že je vše na dobré cestě,“ uzavírá své svědectví zachránce.

Policisté odhazovali věci

Na místo se dostala také nejbližší hlídka policie. Policista s kolegyní neváhal a běželi společně po ledu. Cestou odhazovali těžké vybavení, policista se dokonce propadl i pod led.

Po chvilce na místo dorazily první hasiči společně s potápěči a člunem. Ihned se snažili dostat co nejblíž k dětem. Na obloze se objevil první vrtulník. Záhy druhý a pak třetí. Záchranná služba dětem poskytovala první pomoc a připravovala je na transport. Bylo nutné je dostat co nejrychleji do nemocnice, protože byly ve vážném stavu.

Tragickému konci se nevyhnuli

Přestože na místě záchranáři dětem poskytli perfektní první pomoc, byl jejich stav vážný. Kryštof 6, záchranářský vrtulník Královéhradeckého kraje transportoval jedno dítě do nemocnice v Praze, vrtulník z Brna letěl do Olomouce a ten z Olomouce pro změnu do Brna.

Tragédii se bohužel nedalo úplně zabránit. Jeden z chlapců totiž v nemocnici svůj boj o život prohrál. „Mohu potvrdit informaci, že jeden z chlapců zemřel. Víc se s ohledem na rodiny dětí nebudeme k této tragické události vyjadřovat,“ řekla tehdy Blesku policejní mluvčí Markéta Janovská.