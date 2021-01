Dominik Svoboda (17) je členem sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli v Karlovarském kraji. A to už deset let. Před pár dny si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké to je někoho zachránit z ledové vody.

Na Novorolském rybníku společně s kamarády hrál hokej. Rybník byl stále poměrně zaplněný lidmi. „Bylo šero, už jsme se oblékali a chtěli jsme odejít,“ řekl Blesku. Chvilku nato se pak mladá, teprve třináctiletá dívka propadla pod led.

Pomohl mu otužilecký trénink

„Když spadla pod led, tak dospělí a děti začali volat o pomoc. S kamarády jsem vzal hokejku a běžel k nim. Mezitím někdo hledal nějakou delší tyč, které by se mohla chytit,“ řekl pro Blesk.cz mladý student. Než k dívce doběhl, byla prý už venku, ale daleko od břehu a celá zmrzlá.

Dívka byla prý celá mokrá a mohla se sotva hýbat. „Jak byla zmrzlá, tak nemohla jít dál, v tu chvíli jsem se bez váhání a dalšího čekání plazil k dívce. Snažil jsem se natáhnout, aby se mě mohla chytit, to se nakonec povedlo,“ dodává s tím, že i on měl strach, aby se nepropadl. Led pod ním totiž začal praskat.

Promrzlou dívku dotáhl na břeh, cestou se ji snažil uklidňovat. „Z dívky jsme s dalšími lidmi sundali mokré oblečení. Já jí poskytl mikinu, nějaký pán bundu,“ doplnil.

Dominik je skromný, uvedl, že dívku nezachránil jen on. „Poděkování patří všem, já jsem dívku jen dotáhl na břeh a poskytl jí mikinu,“ dodal.

I když výcvik na záchranu osob ve vodě neabsolvoval, věděl, jak se má chovat. „Že bych to ale někdy zkoušel, to ne. Otužuji se, kdybych se propadl, nebyl by to pro mě takový šok,“ uvedl.