O události informovali hasiči z Pardubického kraje na svých facebookových stránkách. „Chlapci ve věku asi 10 let nedbali varování kolemjdoucích a na ledovou plochu vstoupili,“ uvedli s tím, že se do studené vody propadli zhruba deset metrů daleko od břehu.

Místní obyvatelé, kteří to viděli, nezaváhali a nejen že přivolali zdravotníky, ale duchapřítomně se sami okamžitě pustili do záchrany dětí. Pomocí větve tak chlapce vytáhli ještě dříve, než dorazila pomoc. „Za to jim patří poděkování. Chlapce si do péče převzali zdravotníci,“ napsali hasiči v příspěvku a přidali také varování.

„V této době, kdy jsou teploty přes den nad nulou, již nedoporučujeme pohybovat se na zamrzlých vodních plochách,“ dodali. Vyzvali také, aby rodiče na skutečnost, že led v současnosti nemusí být tak pevný, jak vypadá, upozornili především své děti. Zamrzlým rybníkům a jiným vodním plochám se proto raději vyhněte.