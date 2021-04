Na pražském letišti Václava Havla v pátek v brzkých ranních hodinách přistálo letadlo holdingu PPF. Právě soukromý letoun Boeing 737NG PPF Group měl přivézt domů ostatky českého miliardáře Petra Kellnera, který tragicky zahynul 27. března na Aljašce. Nejbohatší Čech zemřel při havárii vrtulníku Eurocopter AS350 80 km východně od města Anchorage. Spolu s ním v oblasti ledovce Knik zemřelo další čtyři lidé. Jediným přeživším tragédie je snowboardista David Horváth (48), který již mluvil s vyšetřovateli nehody.

Symbolický přelet

Letoun společnosti Petra Kelnnera v Anchorage přistál již v úterý odpoledne a čekal tam dva dny, než vzlétl z tamního letiště. Trasa desetihodinového letu vedla přes Grónsko a Island. Navíc letoun přeletěl přes Českou Lípu, která je Kellnerovým rodným městem. Po symbolickém přeletu už letoun zamířil do Prahy, kde v pátek před půl třetí ráno přistál na Letišti Václava Havla. Letadlo společnosti se v Praze zdrželo pouhé dvě hodiny a odletělo do francouzského Lyonu. Do francouzského města dopravilo ostatky Benjamina Larochaixe, jehož pohřeb proběhne dnes odpoledne.

Poslední rozloučení

Podle informací Blesku na poslední cestu vyprovodila rodina a nejbližší přátelé také českého miliardáře Petra Kellnera.

Smuteční hosté se s Petrem Kellnerem rozloučili v kulisách zahrady jeho rodinného sídla v Dejvicích. Dřevěná rakev byla pokrytá květinami, mechem, kůrou a větvičkami s šiškami a stála na důstojném místě mezi vzrostlými stromy, které také zdobily květiny – bílé růže, hortenzie a snítky drobných kvítků nevěstina závoje vpletené do břečťanu, který se obtáčí kolem kmenů stromů.

Zesnulého připomínaly dvě fotografie na stojanech. Na obou byl Petr Kellner zvěčněný takový, jakého si ho budou nejbližší pamatovat – se vřelým úsměvem na tváři. Pod stojany s těmito snímky ležely skromné smuteční věnce se stuhami s posledním sbohem od nejbližších, kytice a zapálené vysoké bílé svíce.

Podnikateli a filantropovi na poslední cestu zněly tóny písně Knockin’ On Heaven’s Door (Klepu na nebeskou bránu) od Boba Dylana. „O víkendu jsme se definitivně rozloučili s Petrem Kellnerem… Děkuji všem, kteří mu v uplynulých dnech věnovali pozitivní vzpomínku,“ uvedl v pondělí odpoledne ředitel komunikace skupiny PPF Vladimír Mlynář.

VIDEO: „Tykali jsme si.“ Zeman udělí Kellnerovi Řád Bílého lva.