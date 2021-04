Americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) zřejmě začátkem příštího týdne zveřejní předběžnou zprávu o nehodě vrtulníku, při níž předminulou sobotu zahynul nejbohatší Čech Petr Kellner. Podle portálu Alaska´s News Source to bez dalších podrobností řekl Clint Johnson z NTSB. Johnson ve středu řekl, že Čech David Horváth, který jediný nehodu přežil, projevil zájem o okolnostech neštěstí vypovídat. Současně jeho jméno zmizelo ze seznamu pacientů nemocnice. Co to může znamenat? Je možné, že poletí domů na palubě Kellnerova boeingu,který od středy čeká v Anchorage?