Sobotní pád vrtulníku na Aljašce není jen tragédií pro pět obětí, včetně nejbohatšího Čecha Petra Kellnera (†56), které připravil o život. Je to neštěstí, jež zasáhlo mnoho rodin a jejich blízkých. Mezi nimi je i vdova Caitlin McManamyová, která při zřícení helikoptéry přišla o milovaného manžela Seana (†38). Ten ve skupině mířící za heliskiingem figuroval jako průvodce.

Jeho kamarádi se proto rozhodli pro dojemné gesto. Založili pro Caitlin na GoFundMe dobročinnou sbírku s cílem vybrat v přepočtu přes 220 tisíc korun. „Sean McManamy byl přítel a bratr, který vás dokázal rozesmát víc, než jste se kdy smáli. Jeho hlas byl slyšet na míle daleko, jeho smích byl nakažlivý, jeho hlášky byly vždy parádní. Kdykoliv jste se Seanem strávili čas, zaručeně to byla dobrá chvíle. A s perfektním playlistem,“ uvedli přátelé.

Sean byl velmi oblíbený

„Seanův humor, dobré srdce a nefalšovaná povaha budou žít v našich srdcích a duších věčně. Sean to miloval v horách a byl ztělesněním legrace. Seanův odchod je zničující ztráta pro mnohé, kteří s ním byli spojeni, stejně jako pro jeho úžasnou manželku Caitlin. Sean zasáhl velké množství lidí a my víme, že by si nepřál nic jiného, než aby jeho pardálové pokračovali v jeho duchu,“ vysvětlili kamarádi v textu, v němž chválí zemřelého průvodce a milovníka zimních sportů.

„Budeme nadále stát při těch, které miloval a choval v srdci, podporovat jeho milující rodinu a přátele a jeho milující ženu a spřízněnou duši Caitlin. Zvedněte panáka tequily na Seana, podělte se a předejte své příběhy a vzpomínky, za které jsme tak šťastní, že je máme, a udržme je navždy. 100 % vašich štědrých příspěvků půjde přímo Caitlin,“ uzavřeli organizátoři sbírky. Sean McManamy pocházel z aljašského Girdwoodu a jako průvodce pracoval už dlouhou dobu.

Příčina tragédie se vyšetřuje

Proč se vrtulník s posádkou zřítil na Aljašce v oblasti ledovce Knick je předmětem vyšetřování. Kromě Kellnera a McManamyho při neštěstí zemřel další průvodce Gregory Harms (†52), pilot helikoptéry Zachary Russell (†33) a instruktor snowboardingu Benjamin Larochaix (†50) z Francie. Jediným přeživším tragédie je český profesionální snowboardista David Horváth (38). Sportovec leží ve vážném stavu v nemocnici v Anchorage.