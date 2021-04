Smrt nejbohatšího Čecha Petra Kellnera šokovala celý svět. Šestapadesátiletému podnikateli a filantropovi se stal osudným let vrtulníkem na Aljašce. Ovšem Kellner nebyl jediný, kdo v oblasti ledovce Knik přišel o život. Tragédii nepřežili dva horští průvodci Gregory Harms a Sean McManamy a pilot Zach Russell, na které jejich blízcí vyhlásili veřejnou sbírku. A na účtech všech tří probíhajících sbírek už lidé nashromáždili velké částky.

Všichni milovali hory a zasněžené vrcholky Aljašky. Ovšem oblíbený sport na těžce přístupných svazích hor, na něž se lze dostat pouze vrtulníkem, se jim stal osudným. Při nehodě vrtulníku na Aljašce v sobotu 27. března zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner.

Šestapadesátiletý podnikatel nastoupil do helikoptéry Airbus AS350Bs. Spolu s ním do vrtulníku usedlo dalších pět lidí a to dva horští průvodci Gregory Harms a Seans McManamy, pilot Zachary Russell, trenér snowboardingu Benjamin Larochaix a český snowboardista David Horváth, který jako jediný tragédii přežil.

K nehodě došlo v oblasti ledovce Knik a podle prvotního vyšetřování stroj narazil do svahu těsně pod hřebenem a zřítil z výšky 250 metrů. Zatímco vyšetřování pokračuje, pozůstalí po tragicky zesnulých se snaží vyrovnat s jejich náhlou smrtí. Blízcí Grega Harmse, Seana McManamyho a Zacha Russella se rozhodli pomoci jejich rodinám a vyhlásili na jejich podporu veřejnou sbírku, které probíhají na fundraisingové stránce GoFundMe.