„Mohu potvrdit, že pacient David Horváth leží v naší nemocnici v Anchorage a nadále zůstává ve vážném stavu. Vím, že nechce poskytovat rozhovory, a na základě toho usuzuji, že komunikuje a je při vědomí,“ řekl mluvčí nemocnice Mikal Canfield serveru iROZHLAS.cz.

Slavný český snowboardista

David Horváth je uznávaný český snowboardista, který vyhrál několik mistrovství v závodech na U-rampě. Skupina, kterou v sobotu 21. března zastihlo tragické neštěstí, mířila ve vrtulníku na hory za heliskiingem. Kromě Kellnera a Horvátha v ní byl instruktor snowboardingu Benjamin Larochaix (†50).

S nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem se dobře znal, jelikož byli oba častými hosty resortu Tordrillo Mountain Lodge, kde byli i tentokrát ubytováni. Pád helikoptéry si vyžádal i životy průvodců Seana McManamyho (†38) a Gregoryho Harmse (†52) i pilota Zacharyho Russella (†33).

Má prý zlomená žebra a omrzliny

Příčiny neštěstí nejsou zatím známy. Co se stalo, by mohl osvětlit právě Horváth. Vyšetřovatelé ho chtěli vyslechnout co nejdříve, jakmile to bude možné. Zda už tak učinili, není jasné. Davidův kamarád Braňo na sociální síti uvedl rozsah jeho zranění. „Má zlomená žebra a omrzliny,“ napsal na facebooku.