Skupina se ve vrtulníku vydala na takzvaný heliskiing. Podle prvotních informací vyšetřovatelů vrtulník jen těsně nepřeletěl hřeben a sjel zhruba 250 metrů po zasněžené stráni. Nehoda je však dále předmětem vyšetřování. Ve středu příšla aljašská média s novými informacemi. Krom příčiny nehody je hlavím otazníkem, zda po pádu helikoptéry mohli být naživu také další členové posádky.

Tragédii přežil český snowboardingový mistr David Horváth. Jeho našli záchranáři uvnitř stroje vedle čtyř těl. A právě jeho svědectví bude klíčové v celém případě. „Tělo pilota Zacharyho Russela leželo mimo stroj,“ řekl Keenan Zerkel, ředitel Aljašského záchranného koordinačního centra. Úřady ale neřekly, zda zemřel až poté, co se sám dostal z vraku, či zda z něj jeho tělo vypadlo během toho, jak helikoptéra jela po svahu.

Zachary Russell žil přímo v Anchorage na Aljašce. Mluvčí resortu Tordrillo Mountain Lodge Mary Ann Pruittová podle webu The Telegraph uvedla, že Russell byl pilotem společnosti Soloy Helicopters, která sídlí ve Wasille. Smlouvu měl na zprostředkování transportu.

Podle blízkých chtěl být Russell už od mala pilotem a jeho snem bylo létat pro společnost provozující heliskiing. Svého cíle dosáhl. „Zach měl ten nejpřívětivější úsměv a nakažlivý smích. Všichni, kdo se s ním setkali, ho milovali. Budeme si ho pamatovat jako milujícího syna, bratra, snoubence i přítele,“ stojí na stránce GoFundMe, kde byla v úterý založena finanční sbírka pro rodinu zesnulého. Tam lidé za pouhý jeden den přispěli dvakrát více, než byla požadovaná částka, a hned ve středu ráno už bylo vybráno v přepočtu téměř půl milionu korun.

Někteří z přispívajících nezapomněli připojit pěknou vzpomínku na pilota, který zemřel při sobotní tragédii. „Se Zachem jsem kdysi pracoval několik měsíců na vzdáleném místě, kde nebylo spojení se světem. Celou dobu byl tak laskavý a tvrdě pracoval,“ napsal jeden z uživatelů.

„Znal jsem Russella, když se přestěhoval do Oregonu, byl to první ročník střední školy. On i jeho rodina byli vždy tak vstřícní a hodní. Jsem rád, že jsme společně strávili nějaký čas ve Vegas, než ses přestěhoval na Aljašku. Chybíš mi brácho,“ dodal jiný.