Zbývaly ještě asi dvě hodiny do západu slunce, když se stroj AS350B3, jenž byl najat luxusním lyžařským resortem, zřítil. V jeho útrobách kromě šéfa PPF Kellnera zahynuli další čtyři lidé. Jediným přeživším je snowboardista David Horváth (48). Skupina milovníků heliskiingu přitom do Tordrillo Mountain Lodge, kde byla ubytována, doletět mohla. K tomu jí však chybělo doslova několik stop!

„Zdá se, že vrtulník narazil do hory asi deset až 15 stop (tři až 4,6 metru) pod hřebenem v nadmořské výšce přibližně 5 500 stop (1 676 metrů) a následně sjel 800 až 900 stop (244 až 274 metrů) po svahu,“ řekl Tom Chapman z amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB). „Na palubě byl nějaký nahrávací přístroj. Jestli to je černá skříňka, takové informace nemám. Určitě to bude součástí vyšetřování. Pokud takové zařízení v helikoptéře bylo, bude to důležité pro celý proces vyšetřování,“ dodal Chapman.

Podle expertů se ale černé skříňky běžně ve vrtulnících nenacházejí, stroj však mohl být vybaven kamerou, případně mohl záznam pořídit i někdo z lidí na palubě.

Autentická fotka z místa nehody, na níž Blesk vyznačil, jak k neštěstí zřejmě došlo. | Blesk

Trosky byly všude

Vrtulník se zřítil asi 34 kilometrů jihovýchodně od městečka Palmer na svahu v blízkosti ledovce Knik. Více zatím neprozradily ani části helikoptéry a věci, které se našly rozeseté desítky metrů od vraku. Proti rychlému objasnění nehody navíc hraje nepřístupný terén a počasí.

Vyšetřovatelé tak dosud mohli vrak jen vyfotit, k místu se lze dostat zase jenom vrtulníkem. „Předpokládáme, že vrak je, případně brzy bude zakryt sněhem,“ řekl Chapman. „Naším cílem je porozumět nejen tomu, co se stalo, ale také proč. A doporučit změny, které zabrání tomu, aby se to opakovalo,“ dodal vyšetřovatel.

Osudné okamžiky

Sobota 27. 3.

16:49 - David Horváth zveřejňuje snímek z krajiny poblíž ledovce Knik, kam skupina vyrazila na heliskiing.

David Horváth zveřejňuje snímek z krajiny poblíž ledovce Knik, kam skupina vyrazila na heliskiing. 18:34 - Proběhl poslední kontakt s helikoptérou, o minutu později vrtulník podle odhadu aljašských úřadů naráží do ledovce čtyři metry pod vrcholem.

Proběhl poslední kontakt s helikoptérou, o minutu později vrtulník podle odhadu aljašských úřadů naráží do ledovce čtyři metry pod vrcholem. 20:30 - Je nahlášeno, že o stroji nejsou žádné zprávy, ačkoliv už měl přistát.

Je nahlášeno, že o stroji nejsou žádné zprávy, ačkoliv už měl přistát. 21:30 - Jiný vrtulník lokalizuje místo nehody, na které vyrážejí záchranáři.

Jiný vrtulník lokalizuje místo nehody, na které vyrážejí záchranáři. 22:00 - Na místě je objeven jeden přeživší, helikoptéra s ním odlétá do nemocnice.

Neděle 28. 3.