Resort Tordrillo Mountain Lodge vydal na sociálních sítích první oficiální prohlášení.

Potvrdil známé informace, že na palubě vrtulníku bylo šest lidí a přežil jediný. „Je to zničující zpráva pro naše zaměstnance, komunitu, ve které působíme, a rodiny zemřelých. Za 17 let je to poprvé, co musíme čelit takové události,“ uvedl na instagramu s tím, že další informace budou zveřejněny až poté, co se úřady vrátí na místo tragédie a informace dostanou rodiny obětí.