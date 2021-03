„Skupina PPF ztělesňuje dosavadních 30 let budování tržní ekonomiky v České republice, z pohledu symbolického je víkendové úmrtí jejího zakladatele naprostou přelomovou a zásadní věcí, která se zařadí k milníkům vývoje české ekonomiky po roce 1989,“ soudí Kovanda. Také proto, že se zakladatel PPF (zkratka původního názvu První privatizační fond) v „divokých“ 90. letech zjevně „neušpinil“ jako třeba Viktor Kožený. Ostatně to dokládá, že se jeho byznysu daří i v Nizozemsku, které oproti novým českým poměrům netrpělo na nedostatečně připravené zákony.

Kovanda připomíná, že Kellner byl z 99 % majitelem, ale důležitější než vlastnická dominance byla jeho pozice lídra a neformální autorita stratéga a vizionáře. „Lze ji přirovnat ke Stevu Jobsovi ve firmě Apple. Ten sice nebyl tak rozsáhlým vlastníkem či akcionářem jako Kellner, dokonce ani setrvale ve firmě nepracoval, načas ho vyhodili. Ale pak se vrátil a vybudoval firmu, která změnila svět,“ připomíná Kovanda rozmach chytrých telefonů iPhone.

I Apple se musel vyrovnat se ztrátou této zcela klíčové osobnosti, roku 2011 Jobs zemřel na rakovinu. Tušil to ale dopředu. „Na situaci v Applu se bylo možné připravit, otěže převzal Tim Cook, který byl předtím na vrcholné pozici 13 let. Nakonec to zvládl, byť Jobsův vizionářský element není přítomen,“ podotýká ekonom.

Rodina v pětce nejbohatších Čechů?

A jak může vypadat dědictví Kellnerovo? „Možná je cynické to hned řešit, ale dřív nebo později se tato otázka dostane na světlo světa,“ konstatuje Kovanda. „V první linii jsou čtyři děti plus manželka. Za předpokladu, že budou dědit rovným dílem, tak každý získá necelých šedesát miliard. Dělili by se tak o páté místo mezi nejbohatšími Čechy. První bude Radovan Vítek, následován Danielem Křetínským, který s PPF spolupracuje (a patří k hlavním akcionářům vydavatelství Czech News Center, které provozuje portál Blesk.cz – pozn. red.). Třetí bude Andrej Babiš (ANO) a čtvrtý Karel Komárek,“ počítá ekonom.

Podle něj se s PPF Group může stát cokoliv - oproti výrobci počítačů, mobilů a tabletů Apple se jedná o velice různorodou skupinu. „Rozhodně to neznamená konec PPF, ani nutně konec úspěšného rozvoje. Nyní bude třeba zapojit prvky krizového managementu a komunikace, uklidnit investory a partnery, že se nic zásadního nemění, aby nepřestali skupině věřit a obchodovat s ní,“ pokračuje Kovanda s tím, že velké společnosti mívají krizové scénáře připravené.

„S miliardáři padají letadla, často cestují, nemusel to být hned vrtulník. Předpokládám, že se aktivuje plán na takové krizové situace s předem navrženými mechanismy.

Řízení PPF se ujal Bartoníček

To v pondělí firma potvrdila - oznámila, že řízením veškerých aktivit ve skupině PPF byl pověřen Ladislav Bartoníček, jeden z jejích akcionářů. Na každodenním fungování se prý odchodem zakladatele nic nemění, jednotlivé společnosti skupiny řídí profesionální týmy manažerů. Skupina jako celek má vypracovaný systém řízení svých investičních projektů, uvedla zpráva.

„PPF bude pod vedením Ladislava Bartoníčka pokračovat ve svých investičních projektech v souladu s plány a vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvořil Petr Kellner,“ zdůraznila firma.

„Zásadní podle mého soudu pak bude stanovit další vizi. Nejbližší spolupracovníci samozřejmě přejali Kellnerovo know how, znají jeho vizi a dokážou je rozvíjet, ale zakladatel je jen on, úplná náhrada není možná. Možná by bylo snazší, kdyby se PPF rozdělila na odnož finanční (Home Credit, Moneta), telekomunikační (O2), strojírenskou (plzeňská Škoda Transportation), medicínskou (Sotio)…“ uvažuje Kovanda.

Ale třeba se jednotliví dědici a vysocí manažeři dohodnou a najde se zdatný nástupce, který zvládne stát v popředí a kráčet v Kellnerových stopách. „Není výjimečné, že konglomeráty firem z různých oborů působí tak říkajíc pod jednou střechou,“ uvedl Kovanda v Epicentru.