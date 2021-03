„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera,“ uvedla Tkadlecová.

Kellner se narodil 20. května 1964 v České Lípě, mládí prožil v Liberci. Podle dostupných informací byl podruhé ženatý a měl čtyři děti. Nejznámějším z jeho potomků je Anna Kellnerová, úspěšná závodnice v parkurovém skákání. V roce 2018 vzbudila pozornost koupě špičkového koně Catch Me If You Can, o kterého stála i dcera amerického miliardáře Billa Gatese. Německý majitel desetileté klisny Paul Schockemöhle ji tehdy podle listu Bild odmítl za osm milionů eur (208 milionů korun) prodat. Uspěl až Kellner, který za klisnu zaplatil čtvrt miliardy korun.

Petr Kellner zemřel v sobotu při pádu vrtulníku na Aljašce. Vrtulník se šestičlennou skupinou se zřítil v blízkosti ledovce Knik jihovýchodně od městečka Palmer. Předpokládá se, že skupina se v oblasti věnovala heli-skiingu, tedy extrémnímu sportu, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu. Příčina pádu stroje Airbus AS350B3, jenž patří společnosti Soloy Helicopters z aljašského města Wasilla, se stále vyšetřuje.