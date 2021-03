K sesuvu celkem dvou lavin došlo krátce po sobě 14. března na polské straně Krkonoš. V obou případech zasahovala česká horská služba společně s polskými kolegy a záchrannou službou z Hradce Králové a Liberce.

K místu vzlétly i dva vrtulníky, které mají ve výbavě podvěs. Tím dokáže pilot pomocí dlouhého lana na místo neštěstí dopravit materiál, záchranáře nebo z nepřístupného terénu vyzvednout pacienta. Všechny vyjmenované věci piloti museli 14. března zvládnout.

Lavina s sebou stáhla celkem šest lidí, pod lavinou zůstala pětatřicetiletá žena, dva muži utrpěli šok. A právě kriticky zraněnou ženu musel pilot společně s leteckými záchranáři a horskou službou vyzvednout za pomocí podvěsu. Ukazuje to i dvouminutové video, které horská služba zveřejnila.

Ženu po vyproštění ze sněhu zdravotníci a lékaři resuscitovali, podali jí podpůrné léky a snažili se ji oživit. Resuscitace probíhala jak za letu, tak i při předávání do nemocnice. Bohužel se ji ale nepovedlo zachránit, v noci v nemocnici zemřela.

„Souhra pilotů, zdravotníků na palubě i horských záchranářů s leteckým výcvikem musí být perfektní. Na videu, které je pořízené ze záchrany skialpinistky zasypané lavinou v Černém kotli na polské straně Krkonoš, je vidět umění pilota i kooperace celého záchranného týmu,“ chválí HS všechny zúčastněné. Nutno podotknout, že v době záchrany bylo v horách špatné počasí, které se každou chvíli měnilo. Doplněno bylo i větrem, ten pilotům moc nepomáhá…

Volba podvěsu byla nutná, v laviništi vrtulník přistát nemohl, nebylo by to bezpečné. „Bylo nutné záchranáře i pacientku na podvěsu na laně transportovat na místo, kde již bylo možné „sednout" a přesunout osoby přímo na palubu stroje. Zachycení do podvěsu často probíhá ve složitém terénu i za zhoršeného počasí a na chyby není prostor,“ dodává HS.

Video Záchrana vrtulníkem v Krokonoších. - Horská služba

Nepomohli jí

Velkým problémem je i fakt, že zasypané ženě nikdo z ostatních skialpinistů nepomohl. Jak horská služba ve své zprávě uvedla, bylo to proto, že část z nich z místa neštěstí odjela, zbylí neměli vybavení a znalosti záchrany.

Tři skialpinisté, kteří do žlabu Černého kotle nevjeli, zavolali o pomoc na linku 155. Tím však jejich aktivita zřejmě skončila. „Nepodílejí se na kamarádské pomoci, čekají v sedle Martinovky na HS, ještě před jejím příjezdem odjíždí," stojí v analýze k účinkování trojice lavinou nezasažených lyžařů.