Když psal tato slova, ani v nejmenším by ho nenapadlo, že až je mnozí budou číst, nebude už mezi živými. „Po vynaložení velkého úsilí jsou David a jeho tým zpátky na Aljašce a následují svůj sen o nekonečné zimě a válení v lyžování s kamarády,“ uvedl Greg na instagramu. Na své domácí Aljašce tak vítal kamaráda a kolegu.

Greg byl sám nejenom lyžař a snowboardista, ale také zkušený průvodce a specialista na heliskiing. Mluvčí resortu Tordrillo Mountain Lodge Mary Ann Pruittová v prohlášení podle webu The Telegraph uvedla, že pro jejich společnost pracoval Harms dlouhých 15 let. „Byl to jeden z nejzkušenějších průvodců v oboru a pionýr aljašského heliskiingu,“ řekla Pruittová.

Zkušený lyžař a průvodce

Dodala také, že se svou vlastní společností Third Edge Heli vedl exkurze dokonce i na hory v Chile. Na webu Moment Skis se uvádí, že Harms strávil v horském prostředí dlouhých 27 let. Podle něj šlo o dobrosrdečného muže, který vždy dbal přednostně na zdraví a bezpečnost svých klientů. Bohužel už nadšencům do lyžování nebude moci nikdy pomoct.

Gregory Harms není bohužel zdaleka jedinou obětí aljašské tragédie, která se stala v sobotu 27. března. Podle aljašského státního portálu zemřel i další zkušený průvodce Sean McManamy (†38) a pilot helikoptéry Zachary Russell (†32). Podle údajů portálu má smutné neštěstí dvě oběti pocházející z České republiky.

Další oběti tragédie

Jednou z nich je bohužel nejbohatší Čech Petr Kellner (†56), jehož majetek odhal Forbes na 293 miliard korun. Druhou je Benjamin Larochaix (†50). Jde původem o Francouze, který byl podnikatelem a instruktorem snowboardingu. Jediný, kdo zřícení helikoptéry přežil, je český mistr ve snowboardingu na U-rampě David Horváth (48). Jeho stav je vážný, ale stabilizovaný.