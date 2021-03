27. března 2021 je datum, které se do historie zapsalo černým písmem. Na zamrzlé Aljašce došlo k děsivé nehodě. Během výpravy na heli-skiing se zřítila helikoptéra. Při neštěstí zahynulo celkem pět osob, mezi kterými je i nejbohatší Čech Petr Kellner, jehož jmění web Forbes odhadl na 293 miliard korun.

Mistr ve snowboardingu

Jediným, kdo tragédii přežil, je David Horváth. Jde o úspěšného a oblíbeného českého sportovce. „David Horváth je několikanásobným mistrem ve snowboardingu na U-rampě,“ řekl Blesk.cz český lyžař Robin Kaleta, který se se zraněným sportovcem, jenž platí za ikonu českého snowboardingu, zná.

Podle webu The New York Times je Horváthův stav vážný, ale stabilizovaný. O zranění sportovce mluvili na sociální síti jeho přátelé, které hororový pád vrtulníku pochopitelně vyděsil. „David přežil a to je nejdůležitější. Přeju mu moc brzké uzdravení,“ napsal na facebooku Jakub.

Zlomená žebra a omrzliny

Přítel Braňo pak na sociální síti uvedl, že už si se zraněným Čechem psal a ví více o jeho zdravotním stavu. „Má zlomená žebra a omrzliny. Naštěstí žije,“ okomentoval ho Braňo. Všichni si nyní přejí, ať je Horváth brzy fit a zpět v Česku. „Má k**va tuhej kořínek,“ uzavřel další kamarád snowboardisty.