Pro PPF to bude těžké, ale firma bez svého zakladatele Petra Kellnera (†56) přežije. Nejtěžší je to z lidské stránky, říká člen vedení společnosti a někdejší ministr informatiky Vladimír Mlynář. Podle něj byl Kellner nesmírně charismatický a odvážný člověk, který si své soukromí pečlivě schránil kvůli rodině. Život ale v rámci možností vedl normální, takže občas zašel do obchodu, kde ho ani lidé nepoznávali. Mlynář o spolupráci s nejbohatším Čechem mluvil v pořadu Události, komentáře na ČT24, kde se dotkl i adrenalinových sportů, kterým Kellner holdoval. Během celého rozhovoru bojoval se slzami.

Mlynář, který je ředitelem komunikace investiční skupiny PPF, zdůraznil, že mediální obraz Kellnera byl zcela odlišný než realita. „Každý, kdo se s ním setkal, vždy odcházel a říkal proboha on je úplně normální,“ popisoval bývalý ministr informtiky, jenž do byznysu odešel před více než 10 lety.

Podle něj žil nejbohatší Čech – minimálně v instancích člověka v jeho pozici - běžný život a měl zcela normální kamarády a koníčky. „Nade všechno miloval svou rodinu, práci, taky sport a Českou republiku,“ řekl Mlynář.

Právě rodina byl důvod, proč se veřejně nikdy nikde neobjevoval. „Hlídal si své soukromí, protože miloval své děti a manželku, nechtěl být žádnou celebritou,“ vysvětloval zástupce PPF a hned dodal, že všechny plány „ukázat Kellnera“ vždy ztroskotaly.

Ale i díky tomu nikdo pořádně nevěděl, jak šéf společnosti vypadá, nepočítaje jednu starou fotografii, takže se mohl pohybovat, kde chtěl. „On žil normálně v Praze, chodil normálně do bakeshopů (pekařství, pozn. red.), kde ho lidé potkávali… nepoznali, že vedle nich stojí on,“ popisoval Mlynář.

Kellner podle něj neplánoval, že by přestal pracovat a jen si šel užívat svých peněz. Skupinu PPF řídil na denní bázi, práce jej nesmírně bavila. Mohl u ní přemýšlet, což mu šlo.

„Nebylo to, že by si užíval peněz a manažeři se o vše starali. Už do dávno nebylo o penězích. Říkával, já už si větší letadlo nekoupím,“ zmínil také Mlynář.

„Dokázal přemýšlet jinak než ostatní (…) měl ohromnou odvahu,“ vyjmenovával ředitel komunikace PPF, co způsobilo, že právě Kellner dokázal vybudovat takové impérium.

Během celého rozhovoru bylo vidět, že Mlynář při slovech o svém zesnulém šéfovi zadržuje slzy. S některými větami zápasil, svěřil se, že Kellner mu byl inspirací a firma jej jednoduše měla ráda. „Asi nejtěžší mediální rozhovor, co jsem kdy dělal. Přemohly mne částečně emoce, takže jsem půlku toho, co jsem chtěl, ani neřekl. Možná někdy příště,“ přiznal posléze na svém twitteru.

Asi nejtěžší mediální rozhovor, co jsem kdy dělal. Přemohly mne částečně emoce, takže jsem půlku toho, co jsem chtěl, ani neřekl. Možná někdy příště. A děkuji @MichalKubal za trpělivost.https://t.co/uEClR2Mgpk — Vladimír Mlynář (@mlyvla) March 31, 2021

Strašidelné proudění vzduchu vrtulníkem

I přes smutek ale Mlynář promluvil v ČT24 i o nehodě. PPF dle jeho slov nemá o mnoho více informací než veřejnost, čeká se, jak bude pokračovat oficiální vyšetřování. „Jen víme, že se na poslední chvíli vyměnil pilot, někdo dostal covid, ale co se přesně stalo, nevíme, doufáme, že se to dozvíme od Davida Horvátha,“ řekl expolitik. Snowboardista Horváth je jediný přeživší tragédie, aktuálně leží ve vážném stavu v nemocnici na Aljašce.

Mlynář potvrdil, že Kellner extrémním sportům holdoval, dělal i kiting. „Ale ten freeriderový snowboard je velký adrenalin. Lidé, kteří tam byli, mi popisovali, že to, co dělá s vrtulníkem proudění vzduchu, je prostě strašidelné a nebezpečné,“ uvedl šéf komunikace PPF s tím, že sport a adrenalin prostě k nejbohatšímu Čechovi patřily.

Zmínil také, že celá společnost odchod svého zakladatele přežije, těžké je to spíše z lidské stránky. „Stejně jako Apple přežil odchod svého zakladatele Steva Jobse, tak jsem zcela přesvědčen, že to zcela zvládne i PPF,“ zmínil Mlynář s tím, že vedení udělá vše proto, aby rodina Petra Kellnera měla co největší šíří rozhodování.

A kritika toho, že PPF podniká v půjčkách, navíc v zemích, které jsou vnímány jako kontroverzní? Expolitik popsal, že Kellnera hodně trápilo, jak negativně to lidé vnímali. Nicméně v PPF podle něj panuje přesvědčení, že byznys a politika jsou dvě odlišné věci a finančnictví je legitimní obor. „Když tam (v Číně, pozn. red.) může podnikat Elon Musk a Steve Jobs a tisíce západních firem, tak proč tam nemůže podnikat česká firma?“ položil řečnickou otázku Mlynář.