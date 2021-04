Záchranné operace na aljašském ledovci nejsou bez rizika, popsal pro Blesk zprávy velitel zásahu. Další lety vrtulníků byly a ještě budou nezbytné pro vyproštění ostatků Petra Kellnera (†56), pilota a dalších tří pasažérů. A také k vyzvednutí vraku helikoptéry, v níž u aljašského ledovce Knik zahynuli. Jinak se totiž do horské oblasti dostat nedá.

Aljašská státní policie požádala o pomoc vojáky a experty dobrovolné horské služby Alaska Mountain Rescue Group (AMRG). „Pátrací a záchranné operace nejsou samy o sobě nebezpečné, ale rizika jsou, provádějí je trénovaní profesionálové, aby se minimalizovalo zbytečné riziko,“ přiblížil Blesk Zprávám velitel zásahu Jim Mullin z AMRG.

„Vrtulník Národní gardy dopravil osm členů AMRG na místo, další letěl jako podpora. Vrtulník Aljašské státní policie s lavinovými specialisty AMRG přelétal nad oblastí, aby ji zhodnotili,“ dodal Mullin. „Rozhodli, že úroveň rizika byla přijatelná, aby na místo činu mohly bezpečně přistát pozemní týmy,“ dodal.

Ve spolupráci s gardou záchranáři vyprostili ostatky jedinců a připravili je k bezpečné přepravě zpět do Anchorage. „Havarovaný vrtulník je výrazně poškozen, jak je ostatně vidět na snímcích zveřejněných Aljašskou státní policií,“ popsal Mullin.

„Zemřelí byli předáni koroneru státu Aljaška,“ dodala v tiskové zprávě policie. Víc však policejní mluvčí pro Blesk Zprávy zatím přiblížit nemohl.

„Vše zodpoví až úplné vyšetřování,“ nemohl víc prozradit ani mluvčí vyšetřovatelů Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) Eric Weiss. „Víc sdělíme v předběžné zprávě, která se obvykle zveřejňuje zhruba dva týdny po nehodě,“ řekl Blesk Zprávám.

Souboj s počasím

„Bezpečnost našich týmů má nejvyšší prioritu. Bylo to nakvap, ale naštěstí podmínky našim týmům dovolily misi dokončit, než začalo hrozit riskantní počasí,“ uvedl v tiskové zprávě předseda AMRG Tom Fogarty.

AMRG je neziskový, dobrovolnický tým akreditovaný Svazem horských záchranářů. Skládá se z lidí různých profesí, kteří na profesionální úrovni trénují na pátrací a záchranné mise. „Naším posláním je vracet ztracené, zraněné, uvízlé či zesnulé lidi zpátky k jejich rodinám,“ připojil Fogarty a dodal: „V této strašné situaci jsme rádi, že jsme misi mohli zdárně dokončit a přinést pozůstalým aspoň nějakou útěchu.“

Vrak zůstává na místě a vyšetřovatelé z NTSB mají naději, že se ho do konce týdne podaří vyzvednout. To má na starosti provozovatel, respektive jeho pojišťovna. I pro tyto operace budou potřeba helikoptéry, jinak se do horského terénu dostat nedá.

„NTSB má ze všech úřadů ve Spojených státech nejlepší kapacity na vyšetřování leteckých nehod a respekt po celém světě. Máme důvěru, že pokud příčinu nehody bude možné určit, oni jsou k tomu ti nejpovolanější,“ dodal záchranář Mullin.

Blízcí tří zabitých Američanů založili na pohřební výdaje a podporu pozůstalých internetové sbírky na portálu Go Fund Me. Ta pro organizátora a pionýra vrtulníkového lyžování Gregoryho Harmse (†52), respektive na podporu jeho ženy Chantel a novorozené dcerky Freji, ve čtvrtek ráno dosáhla cílové částky 250 tisíc dolarů (5,6 milionu Kč); pětinu z toho dal jeden anonymní dárce, celkem nějakou částku poslalo přes 160 dárců.

Pro pilota Zacharyho Russella (†33) už se sešel víc než dvojnásobek požadovaných 10 tisíc dolarů (220 tisíc Kč), k dovršení sto tisíc dolarů (2,2 mil. Kč) pro vdovu sportovce Seana McManamyho (†38) chyběla ve čtvrtek zhruba čtvrtina.