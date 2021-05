„Chtěl bych vybudovat firmu, na kterou budou lidi v Čechách pyšní. Ukázat světu, že z takto malé země jsme schopni udělat něco, co má otisk ve světě, což si myslím, že se nám lomeno mně daří,“ říká skromně Kellner, který v investiční skupině PPF ovládal téměř 99 procent. Skupina investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech.

Pak pokračuje: „Nedaří se to opačně. Aby Češi v Čechách byli pyšní, nemyslím vás, ale obecně, že někdo.. to není o PPF, ale obecně, že někdo něco vybudoval, co je schopno konkurovat ve světě... Což souvisí s českou náturou a to je závist.“