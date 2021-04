Kellnerových 293 miliard: Dědictví přepíše žebříček megaboháčů. Polepšit si může i Babiš.

I když detaily toho, jak se Kellner zajistil pro případ svého úmrtí, zůstávají skryty, málokdo pochybuje o tom, že by ani na tuto variantu nejbohatší Čech předem nemyslel. „Pokud by se nyní Kellnerův majetek vypořádal bez dědické smlouvy či závěti, v rámci dědictví by se rovným dílem dělil mezi pět osob: podnikatelovy čtyři děti a manželku,“ nastiňuje ekonom Lukáš Kovanda.

Nejbohatším Čechem by se tak nově stal Radovan Vítek, zatímco Kellnerovi dědici by se dělili o páté místo. Miliardářskou dvojkou by se stal Daniel Křetínský (45), šéf EPH a také vydavatel deníku Blesk. A na třetí příčku by se ze čtvrté posunul premiér Andrej Babiš (66).

Jenže… Pokud se Kellner rozhodl ošetřit dědictví majetku po své smrti dědickou smlouvou či závětí, situace samozřejmě může být zcela odlišná. „Jednou z možností v takovém případě je hypoteticky i to, že některý či někteří členové Kellnerovy nejbližší rodiny – děti a manželka – se tak ocitají na první příčce žebříčku nejbohatších lidí ČR,“ dodává Kovanda.

Takhle vypadal žebříček Forbes vloni:

1. Petr Kellner (†56) PPF 293 mld. Kč 2. Radovan Vítek (50) CPI Property Group 86 mld. Kč 3. Daniel Křetínský (45) EPH 78 mld. Kč 4. Andrej Babiš (66) Agrofert (tč. ve svěřenských fondech) 74 mld. Kč 5. Karel Komárek (52) KKCG 71 mld. Kč 6. Pavel Baudiš (60) Avast 51 mld. Kč 7. Pavel Tykač (56) Sev.en Energy AG 32 mld. Kč 8. Eduard Kučera (68) Avast 29 mld. Kč 9. Marek Dospiva (51) Penta Investments 25,3 mld. Kč 10. Dušan Kunovský (49) Central Group 20,7 mld. Kč

A takto může nově vypadat*:

1. Radovan Vítek (50) CPI Property Group 86 mld. Kč 2. Daniel Křetínský (45) EPH 78 mld. Kč 3. Andrej Babiš (66) Agrofert (tč. ve svěřenských fondech) 74 mld. Kč 4. Karel Komárek (52) KKCG 71 mld. Kč 5. Renáta Kellnerová (53, manželka P. K.) 58,6 mld. Kč 6. První potomek P. K. 58,6 mld. Kč 7. Druhý potomek P. K. 58,6 mld. Kč 8. Třetí potomek P. K. 58,6 mld. Kč 9: Čtvrtý potomek P. K. 58,6 mld. Kč 10. Pavel Baudiš (60) Avast 51 mld. Kč

*V případě, že by se dědictví dělilo podle zákonné posloupnosti a majetek by se dělil rovným dílem mezi manželku a děti.