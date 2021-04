Na letišti v Anchorage, největším městě státu Aljaška, v úterý během dne přistálo soukromé letadlo zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Záběry letounu značky Boeing zveřejnila tamní televizní stanice KTUU. Důvod cesty do oblasti, kde Kellner na konci března tragicky zahynul, není zatím jasný, ale je možné, že se řeší převoz těla nešťastného miliardáře. Vyšetřovatelé neštěstí se mezitím stále marně snaží vyslechnout jediného přeživšího nehody, českého snowboardistu Davida Horvátha.

Podnikatel a jeden z vůbec nejbohatších Evropanů Petr Kellner (†56) tragicky zahynul 27. března, když se s ním zřítila helikoptéra poblíž ledovce Knik v nedotčené aljašské divočině. O život přišli ještě další čtyři muži, přežil pouze český fotograf, olympionik a snowboardista David Horváth, který je stále ve vážném, avšak stabilizovaném stavu v nemocnici v Anchorage.

Je známo, že Petr Kellner vlastnil soukromý Boeing 737 BBJ, kterým se dopravoval po celém světě. Podle informací Blesku v úterý ve 13:46 tento letoun opustil Českou republiku a aljašská televize KTUU několik hodin poté zveřejnila záběry stroje, jak roluje po přistávací dráze v Anchorage. Důvod cesty, ani to, kdo v letadle cestoval, není jasný. Je možné, že by do země přiletěl pro tělo tragicky zesnulého Kellnera?

Americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě, zkráceně NTSB, již zahájil vyšetřování neštěstí, při které přišel mimo Kellnera o život i pilot Zachary Russel (†33), instruktor Benjamin Larochaix (†50) a lyžařští průvodci Sean McManamy (†38) a Gregory Harms (†52). Jediným přeživším je tak Horváth, na jehož výslech už čekají inspektoři. Bohužel, Čech stále není ve stavu, aby mohl vypovídat. Zprávu o tom, že pokusy ho vyslechnout jsou dosud marné, potvrdil šéf vyšetřovatelů NTSB Clint Johnson.

Johnson potvrdil, že předběžná zpráva o neštěstí bude k dispozici již na začátku příštího týdne. Nehodu vyšetřuje dvanáctičlenná komise, která má určit důvod pádu helikoptéry Airbus AS350B3. Jeho vrak se nyní nachází v aljašském městě Palmer, kde ho prověřují odborníci.

Petr Kellner před svou smrtí trávil dovolenou v jednom z luxusních resortů v aljašské divočině, ze kterého společně se svými přáteli vyrážel na takzvaný heliskiing. Jedná se o extrémní sport, při kterém si lyžaři či snowboardisté dopřávají čerstvého sněhu na místech, kam by se běžně nikdo nedostal. Nechají se vysadit vrtulníkem, který je po sjezdu znovu naloží.