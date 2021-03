Jednotlivé společnosti skupiny PPF řídí profesionální týmy manažerů. Skupina jako celek má vypracovaný systém řízení svých investičních projektů, uvedla PPF v tiskové zprávě. „PPF bude pod vedením Ladislava Bartoníčka pokračovat ve svých investičních projektech v souladu s plány a vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvořil Petr Kellner,“ zdůraznila firma.

Ladislav Bartoníček (56) je minoritním akcionářem skupiny PPF od roku 2007, kdy byl byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva Generali PPF Holdingu. Vlastní 0,535 procenta skupiny (Kellnerovi patřilo 98,23 procenta). Holding, který patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě, vznikl jako společný podnik PPF a Assicurazioni Generali.

Bývalý šéf České pojišťovny měl v PPF na starosti telekomunikace

Od března 2014 do února 2018 byl Bartoníček generálním ředitelem biotechnologické společnosti Sotio, která patří do skupiny PPF, od roku 2018 je ve skupině odpovědný za telekomunikace. Stejný akciový podíl v PPF jako Bartoníček má i současný generální ředitel Home Creditu Jean-Pascal Duvieusart.

Bartoníček se narodil 27. května 1964 v Praze, vystudoval elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval soukromou univerzitu, Rochesterský technologický institut (RIT) v New Yorku. Od roku 1996 až do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s.

Jako záliby uvádí tenis, golf a snowboarding.

Investiční skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí, vedle České republiky, v dalších 24 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe.

Miliardář Petr Kellner (†56), nejbohatší Čech, nepřežil spolu s dalšími čtyřmi lidmi nehodu vrtulníku na Aljašce. Informaci deníku New York Times a agentury AP potvrdila mluvčí PPF Jitka Tkadlecová. Příčina tragické havárie zatím není jasná. Jediným přeživším nehody je známý český snowboardista David Horváth (48).