Kellner (†56) před smrtí zbohatl o desítky miliard. V exkluzivním žebříčku je devět Čechů

Druhým nejbohatším člověkem z České republiky je majitel skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem přesahujícím 5,5 miliardy dolarů, tedy 121 miliardy korun, který se posunul z předloňského pátého místa. Přeskočil tak Radovana Vítka, jehož realitní impérium CPI bylo ohodnoceno na 4,8 miliardy dolarů, tedy 105 miliard korun.

Následuje majitel Evropského průmyslového holdingu Daniel Křetínský s majetkem za 4,1 miliardy a pak premiér Andrej Babiš. Ten kontroluje jako konečný vlastník majetku ve svěřenských fondech 3,5 miliardy dolarů, tedy 77 miliard korun. Z Čechů je v žebříčku ještě Pavel Baudiš z Avastu, poprvé se do něj dostal také jeho souputník a spoluzakladatel této firmy Eduard Kučera. Do výběru patří též vlastník skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač a spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva.

U všech českých zástupců hodnota majetku přes těžký rok poznamenaný koronavirovou pandemií stoupla. Je to dáno nejen výsledky samotných firem, ale také pohyby kurzů akcií, od nichž se hodnota majetku odvozuje, a pohyby měnových kurzů, zejména mezi dolarem a eurem a mezi dolarem a korunou. Česko má v žebříčku největší zastoupení ze všech států střední a východní Evropy.

Kellner v PPF Group ovládal 98,93 procenta. Skupina investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. K nejviditelnějším částem patří finanční služby, telekomunikace, strojírenství nebo média. Home Credit, který poskytuje po světě spotřebitelské půjčky, loni kvůli vytvořeným vysokým rezervám v souvislosti s koronavirem vykázal ztrátu 15,3 miliardy Kč. Telekomunikační divize PPF Telecom Group, která zahrnuje firmy O2, CETIN a Telenor, naopak zvýšila zisk o 16 procent na 11,3 miliardy korun. PPF také loni dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises (CME) a ovládla mimo jiné televizní skupinu Nova.

Komárkova KKCG investuje například do energetiky, loterijního a herního průmyslu, IT, biotechnologií nebo nemovitostí. Skupina nebyla loni pandemií zásadně postižená a naopak navyšovala hodnotu majetku ve všech segmentech podnikání. Výjimkou byly uzavřené prodejní pobočky loterijních firem v některých zemích (Řecko, Itálie), ale tento výpadek byl většinou kompenzovaný online prodejem. Sazka Group významně navyšovala podíly ve stávajících společnostech jako CASAG, OPAP nebo Stoiximan. Do Sazky také na konci roku 2020 vstoupil jeden z největších světových investičních fondů Apollo Global Management investicí 500 milionů dolarů. KKCG také prostřednictvím divize Aricoma získala nové podíly ve společnostech zaměřených na IT a technologie jak v EU, tak prostřednictvím fondu Jazz i v USA.