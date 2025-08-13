Mně to nebrzdí, se nezlobte! Hoch na elektrokole srazil muže po operaci srdce
Mladík na miniaturním elektrokole narazil v centru Nového Boru do staršího muže, který se zotavoval po operaci srdce. Z místa nehody ujel a nechal zraněného ležet na zemi. Policie kluka vypátrala během několika minut.
V pondělí 11. srpna vyšel nicnetušící muž z pekárny v Liberecké ulici. Na chodníku do něj v plné rychlosti narazil mladý cyklista (15) na malém elektrokole. Řídítka muže zasáhla přímo do hrudníku, což bylo obzvlášť riskantní, protože se stále zotavuje po nedávné operaci srdce.
Po srážce mladík jen prohodil „Nezlobte se, nebrzdí mi to“ a pokračoval v jízdě. Pomoc zraněnému poskytly až prodavačky z pekárny. Na místo dorazila zdravotnická záchranná služba a muže převezla do českolipské nemocnice. Zde absolvoval několikahodinové vyšetření, naštěstí bez odhalení vážných komplikací. Ze střetu vyvázl „jen“ s pohmožděninami.
Policisté získali přesný popis mladíka i jeho netradičního dopravního prostředku. Během několika minut jej tak našli u nedaleké čerpací stanice. „Poté, co ho oslovili, tak se jim ke sražení chodce přiznal,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. „Vzhledem k tomu, že tomuto elektrocyklistovi už bylo 15 let, bude se ve správním řízení zodpovídat z opuštění místa nehody a také z jízdy po chodníku,“ doplnila.
