Mluvčí hasičů Martina Götzová uvedla, že k požáru stáje, který byl ohlášen krátce po půlnoci, vyjíždělo pět jednotek hasičů. „Mimo likvidace plamenů se jednotky soustředily také na ochlazení vedlejšího objektu s uskladněným senem. Další šíření požáru bylo brzy zastaveno, likvidaci pak hlásil velitel zásahu operačnímu středisku v 02:40 hod,“ sdělila mluvčí.

Co požár způsobilo, zatím není zcela jasné a je to nyní předmětem vyšetřování. Škoda byla vyčíslena na jeden a půl milionu korun. Majitele a jeho rodině však požár způsobil především obrovskou citovou škodu.

V hořící budově byli totiž ustájeni dva koně. Sedmnáctiletý holštýnský valach Cornils na místě zemřel. Druhý kůň belgický teplokrevník G-Bugatti Dwerese Hagen z hořícího pekla utekl. Zřejmě jenom díky němu se na požár přišlo brzy a nedošlo ještě k něčemu horšímu.

Skončil ve vážném stavu

Je prý neobvyklé, aby koně před plameny utíkali, údajně se prý spíše chovají tak, že zamrznou a nedokáží se z boxu dostat. Bugatti sice utéct zvládl, ale odnesl si mnoho zranění.

„Bugattimu se podařilo přes otevřenou horní půlku dveří dostat ven. Běžel nahoru kolem sousedů, kteří mají nad námi kravín a mají tam alarm. Díky tomu, že slyšeli dusot kopyt a spustil se alarm, vyběhli ven a zjistili, že u nás hoří,“ popsala pro server jezdci.cz přítelkyně majitele koní Michaela.

Dodala, že v první chvíli se domnívali, že ve stáji zůstali oba koně, požár už přeskakoval na další budovy a tak se rychle snažili zachraňovat ostatní zvířata. Když následně zjistili, že Bugatti je na louce, jenom ho zběžně zkontrolovali a domnívali se, že je v pořádku. Ihned utíkali opět pomáhat při hašení požáru.

Svůj boj prohrál

Když byly plameny pod kontrolou, rodina zjistila, že Bugatti je na tom špatně. „Byl extrémně popálený, bez ocasu, bez hřívy. Odvedli jsme ho ke kravínu a začali shánět veterináře,“ vysvětlila nešťastná Michaela s tím, že kůň nasledně skončil na klinice v Heřmanově Městci.

„Je k nepoznání, je to hrozný pohled, ale nejdůležitější je stav vnitřních orgánů. Je nadýchaný zplodin a selhávají mu ledviny. Nevypadá to dobře, ale věříme, že to dokáže. Je to neuvěřitelný kůň a všechny nás zachránil,“ uzavřela s nadějí Michaela. Na pomoc majitelům a především statečnému Bugattimu vznikla sbírka.

V pátek ráno bohužel přišla opravdu smutná zpráva. Statečný koník svůj boj prohrál a zraněním podlehl. Ač se ve čtvrtek zdálo, že se jeho stav lepší, v pátek v ranních hodinách bohužel zahynul. O neštěstí informoval taktéž server věnovaný jezdectví.