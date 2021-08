Šokující fotografie vyhořelého bytu publikoval na sociální síť instagram fotograf Martin Machaj. Slovák, který začal kariéru v roce 1995 v Paříži, fotí slavné krásky po celém světě a proslavil se zejména fotografováním smyslných aktů. Dostává zakázky od světoznámých modelingových. Jeho tvorba je však rozsáhlá a nevěnuje se pouze módní fotografii.

Stojí za projektem Las Survivors. Procestoval Amazonský prales, Keňu, Jižní Sudán a další exotická místa, kde fotil kmeny na pokraji vyhynutí. Dostal se dokonce i do Papui-Nové Guinei, kde navštívil kmen kanibalů. „V roce 1976 v této krajině vláda zakázala kanibalismus. Avšak ze svých debat s domorodci jsem pochopil, že ten kanibalismus v nějaké formě stále funguje,“ uvedl tehdy pro slovenský deník Noviny.sk.

Ztratil 25 let práce

V pátek se mu ale život obrátil vzhůru nohama. Zrovna vyrazil na návštěvu svého otce, kterému vezl ukázat nové štěňátko, když v jeho bytě vypukl zničující požár. Šestačtyřicetiletý umělec byl už na cestě domů, když mu zazvonil telefon. Volal mu soused a oznámil mu, že v jeho bytě hoří. „Byl jsem na místě do patnácti minut a hned přijeli hasiči. Bylo to hrozné,“ uvedl pro deník Nový Čas Machaj s tím, že plameny ničily jeho byt dlouhé dvě hodiny.

„Shořelo mi téměř všechno. Byt, studio, všechny fotoaparáty, počítače, celá technika, hard disky s archivy za pětadvacet let, osobní věci. Pandemie mi neulehčila život za poslední dva roky, navzdory tomu jsem pokračoval v rozeběhnutých projektech, jak se dalo,“ dodal pro Nový Čas s tím, že mu zůstaly dvě knihy o kmenech. V době požáru byly u tiskaře. „Ten druhý umělecký projekt ty akty, co dělám, tak tam mi shořely archívy s třicetiletou prací a to je nevyčíslitelná škoda,“ řekl s tím, že technika měla hodnotu asi 100 tisíc eur (2,5 milionů Kč). Neměl ji pojištěnou.

Příčinou byl adaptér

Pro výše zmíněný slovenský deník dodal, že v zásuvce měl roky zapojený adaptér, který nepoužíval. Vedle něj však byla sedačka. „Asi to teplo z toho adaptéru nějak přeskočilo a toto je příčina, kterou i hasiči potvrdili,“ uzavřel fotograf.

