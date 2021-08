Tak tenhle výlet přijde izraelského občana pořádně draho. Přicestoval do Londýna, kde si zaplatil ubytování v luxusním hotelu Four Season. Těžko říct, co vyváděl, ale pokoj se mu povedlo zapálit! Navíc napadl policisty a dopustil se ublížení na zdraví. A škoda na vybavení? Hotel ji vyčíslil v přepočtu na neuvěřitelných sedm a půl milionu korun!