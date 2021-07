Když se šokovaná žena zeptala cizince ve své koupelně, co tam dělá, odpověděl: „Nevíte, jak se dostanu na vlakové nádraží?“ Důchodkyně ho z domu vykázala, a když odešel, obrátila se na policii.

„Operační důstojník na její adresu vyslal okamžitě hlídku, která podezřelého návštěvníka vypátrala ještě nedaleko místa činu,“ informovala mluvčí policie Ivana Baláková. „Policisté zjistili, že se jedná o 39letého muže z Moravskoslezského kraje, který 16. července letošního roku opustil brány věznice v Rýnovicích na Jablonecku,“ doplnila s tím, že si ve věznici muž odpykával trest za porušování domovní svobody a krádeže vloupáním.

Do domu v České Lípě vnikl nezamčenými dveřmi, za což mu nyní hrozí, že se vrátí do vězení, a to až na tři roky.