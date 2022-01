Beran

V poslední době jste v jednom kole, ale nevadí vám to. Hůře je na tom rodinka, která se cítí odstrčená. Zase to s tou prací nepřehánějte, jinak se unavíte. Sice vám hvězdy přejí, ale mohli byste si sami uškodit. Neusínejte na vavřínech a jděte do sebe.