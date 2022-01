Beran

Za žádnou cenu se nehádejte s blízkými a buďte jim vděční za to, že jsou vám oporou. Možná to nevidíte, ale partner by pro vás snesl modré z nebe a vy mu to neoplácíte. Přijde čas, kdy ho budete potřebovat a on by vám nemusel být zrovna nablízku.