Do sbírek Geologického pavilonu v areálu VŠB - Technické univerzity Ostrava přibyl nový exponát. Jde o téměř 2,5 metru vysoký a pět metrů dlouhý model kostry tyranosaura.

„Sestavení kostry Tyranosaura Rexe, která byla dodána v dílčích částech, trvala pracovníkům Geologického pavilonu a Katedry geologického inženýrství přes dvě hodiny. Je vyrobena ze sklolaminátu a pryskyřice jako zdařilá kopie v muzeální kvalitě,“ uvedla mluvčí univerzity Petra Halíková.

Model v pavilonu odhalí v úterý odpoledne. „Jsme rádi, že se nám podařilo získat na Geologický pavilon model tyranosaura, protože tento exponát významně doplní naše rozsáhlé paleontologické sbírky. V současné době máme ve všech expozicích, tedy sbírkách mineralogických, petrografických, regionálně-geologických a ložiskových přes 78 tisíc kusů exponátů, z nichž vystaveno je přibližně 16 tisíc vzorků,“ dodala vedoucí Geologického pavilonu Martina Polášková.

Tyranosaurus Rex vyhynul před 66 miliony lety. Patřil k posledním žijícím druhohorním dinosaurům. Průměrně dosahoval dospělý jedinec délky kolem 12 metrů a hmotnosti přes 6000 kilogramů.

„Dosud největší objevený exemplář měřil na délku 12,3 metru a vážil zřejmě až 9,5 tuny,“ podotkla Halíková.