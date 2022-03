Váhy

Dnes je novoluní v Rybách, a to na vás nebude mít pozitivní vliv. K tomu se potýkáte s vlivem nepřejícího Marsu, který vás nešetří. Pokud se dostanete do křížku s šéfem, važte slova. Mohlo by se to obrátit proti vám. Naštěstí vás kolegové usměrní.