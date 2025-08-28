Marek popsal šokující zásah: Mluvil jako opilec, pak se mu zastavilo srdce!
Známý lékař a influencer Marek Dvořák z Fakultní nemocnice v Motole upozornil na sociálních sítích na nebezpečí, kdy příznaky vážného zdravotního problému mohou připomínat opilost. Popsal případ muže, který se dovolal na tísňovou linku a krátce poté přestal dýchat. Díky rychlé resuscitaci se ho podařilo zachránit.
Dvořák popsal příběh muže, který si sám zavolal pomoc na tísňovou linku. Krátce po příjezdu policistů však přestal dýchat a zkolaboval. Následná resuscitace byla úspěšná a pacient přežil.
„Tenhle pán si volal sám na tísňovou linku, krátce poté, co ho policie našla, přestal dýchat a měl zástavu srdce, následná resuscitace byla úspěšná. Takže pravdu samozřejmě měli ti, kdo by mu poslali pomoc. Ne každý, kdo mluví jako opilec, musí být opilec,“ varuje lékař.
Podle něj je zásadní, aby lidé v podobných případech neváhali a zavolali záchranku. Stav pacienta se může během několika minut dramaticky změnit. „Operátor může přehodnotit priority, poslat jinou bližší posádku, vrtulník nebo first respondera,“ doplnil Dvořák.
Populární záchranář ve svém příspěvku zároveň připomněl základní kroky první pomoci: Pokud člověk nereaguje, má být položen na záda a hlava zakloněna. Nedýchá-li nebo jen lapá po dechu, je nutné volat 155 a zahájit masáž srdce. Pokud dýchá, ale nereaguje, má být sledován do příjezdu záchranářů a v případě zvracení otočen na bok.
V závěru vysvětlil i praktické využití letecké záchranky. V centrech velkých měst, kde je sanitka u špičkových nemocnic rychleji, nemá vrtulník smysl. Naopak v regionech, jako je Nymburk, Poděbrady nebo Kladno, může hrát zásadní roli.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.