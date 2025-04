Když se na tísňové lince v pondělí rozezněl telefon, operátorka uslyšela hlas zoufalého muže. „Vezu manželku přes Hlučín do porodnice a je moc hustý provoz, asi to nestihneme. Můžete nám nějak pomoct?“

Do akce ihned vyrazila se zapnutými majáky nejbližší hlídka z obvodního oddělení v Hlučíně na Opavsku. „Řidič, budoucí tatínek, ovšem musel ještě před jejím příjezdem odstavit vozidlo na parkovišti kousek za městem, jelikož se miminku již nechtělo čekat,“ líčil policejní mluvčí Jan Segsulka.

Video Video se připravuje ... Filípek z Hlučína spěchal na svět, maminka do porodnice nedojela. PČR

Policisté dorazili v pravou chvíli a ani na vteřinu nezaváhali. Zatímco jeden z kolegů běžel zajistit čisté ručníky z nedaleké prodejny, druhý se ujal přímo porodu.

Za asistence operátorky tísňové linky porodili během pár minut čilého chlapečka. Následně jej zabalili do ručníků a předali do náruče šťastné mamince. „Vzápětí přijeli na místo zdravotníci, kteří si již převzali matku se synem do své péče a přepravili oba do nejbližší porodnice,“ dodal mluvčí.

Díky profesionální a zároveň lidské pomoci policistů ve spolupráci se statečnými rodiči je na světě zdravý Filípek. „Pro hlučínské kolegy to byla každopádně směna, na kterou budou ještě dlouho vzpomínat,“ zmínil ještě mluvčí.