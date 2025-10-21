Rodiče drželi dceru 27 let zavřenou v bytě: Strašné detaily! Pokoj tonul ve výkalech
Hrůzný případ ze slezských Świętochłowic otřásl nejen Polskem. Žena jménem Mirella byla po více než čtvrt století nalezena ve svém pokoji, kde podle sousedů žila v neskutečné špíně a zápachu. Rodiče ji měli držet odříznutou od světa od doby, kdy jí bylo pouhých patnáct. Tvrdí ale, že sama nechtěla vycházet ven, protože se „styděla za své nohy“.
Když záchranáři 29. července letošního roku vešli do bytu rodiny ve městě Świętochłowice, naskytl se jim obraz, který si budou pamatovat do konce života. Pokoj nebohé Mirelly (42) tonul ve výkalech a špíně, postel byla nasáklá močí, u nohou stálo plastové vědro místo toalety. Zatímco zbytek bytu byl uklizený a v perfektním stavu, místnost, kde žena přežívala, působila jako jiný svět.
Podle polského deníku Fakt byla Mirella uvězněna ve vlastním domově už od přelomu let 1997 a 1998. Rodiče tehdy sousedům tvrdili, že dcera zmizela, byla unesena nebo že se vrátila ke svým „biologickým rodičům“. Pravda byla mnohem horší – zůstala celou dobu zavřená v malém pokoji.
Když ji policisté a zdravotníci po upozornění sousedů odváželi z bytu, nebyla schopná chůze. Její nohy byly pokryté ranami, černé od nečistot, s přerostlými nehty zahnutými pod prsty. Podle svědků by v takovém stavu nemohla vydržet roky – zřejmě se její zdravotní stav dramaticky zhoršil teprve v posledních měsících.
Matka se přesto snažila přesvědčit okolí, že dcera se dobrovolně izolovala, protože se styděla. „Říkala, že Mirella nechtěla vycházet ven, protože se stydí za své nohy,“ popsala rodinná známá.
Sousedé však tvrdí něco jiného. „Když ji odváželi, matka vytírala chodbu, protože z ní všechno teklo. Smrdělo to na celé schodiště,“ uvedla místní žena. Podle jiných svědků se matka dcery bála pustit ven, údajně jí namlouvala, že v nemocnici jí nohy uříznou.
Zatímco rodiče žili v čistotě, pokoj Mirelly byl plný odpadků, fekálií a hnijícího textilu. Záchranáři po jejím odvozu vyhazovali z místnosti znečištěné přikrývky, staré oblečení i pytle s odpadky. Podle svědků byl zápach nesnesitelný.
Po převozu do nemocnice byla Mirella podvyživená, dehydratovaná a v psychicky zhrouceném stavu. Během hospitalizace se musela znovu učit základním návykům, například jak používat příbor nebo jak se vykoupat.
Po dvou měsících v nemocnici se žena vrátila zpět do bytu svých rodičů. Od té doby ji denně navštěvují pracovníci sociální služby. Přesto podle místních svědků v jejím pokoji stále stojí vedle postele stejné plastové vědro.
Policie a prokuratura v Chorzówě zahájily vyšetřování kvůli možnému týrání a psychickému zneužívání. Podle dostupných informací měla být Mirella znovu vyslechnuta, tentokrát za účasti soudního psychologa, aby se zjistilo, zda její dlouholetá izolace byla dobrovolná, nebo vynucená.
Mirella byla podle bývalých učitelů kdysi zdravé, veselé a chytré dítě. Navštěvovala základní školu ve Świętochłowicích, kde patřila k nejlepším žákyním. Pak ale náhle přestala chodit do školy – rodiče ji z docházky odhlásili a tvrdili, že se odstěhovala.
Prokuratura nyní zkoumá, zda se jedná o případ dlouhodobého týrání, nebo o psychickou nemoc, jež by mohla vést k dobrovolné izolaci. Odborníci upozorňují, že podobné případy se vyskytují i v jiných zemích a mívají společné znaky – silnou manipulaci v rodině, sociální odříznutí a strach z vnějšího světa.
