Konec pátrání po dítěti: Matýska (5) našli
Policisté pátrali po pětiletém chlapci, který se v pondělí kolem 15:00 v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku ztratil z dohledu svým prarodičům. Hledaly ho desítky policistů, hasičů, psovodi a letecká služba. Krátce před sedmou večer policie informovala o jeho nalezení.
„Pátrání po 5letém Matějovi odvoláváme. Chlapec byl nalezen v Krásné Hoře nad Vltavou a je v pořádku,“ uvedla policie na síti X. Poděkovala také médiím a veřejnosti za sdílení.
