Konec pátrání po dítěti: Matýska (5) našli

Pětiletý Matěj se ztratil prarodičům, policie ho našla po několika hodinách
Aktualizováno -
20. října 2025
19:03
Autor: ČTK - 
20. října 2025
18:20

Policisté pátrali po pětiletém chlapci, který se v pondělí kolem 15:00 v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku ztratil z dohledu svým prarodičům. Hledaly ho desítky policistů, hasičů, psovodi a letecká služba. Krátce před sedmou večer policie informovala o jeho nalezení.

„Pátrání po 5letém Matějovi odvoláváme. Chlapec byl nalezen v Krásné Hoře nad Vltavou a je v pořádku,“ uvedla policie na síti X. Poděkovala také médiím a veřejnosti za sdílení.

svetlana62 ( 20. října 2025 18:44 )

svetlana62 ( 20. října 2025 18:43 )

...vy nemáte děti, co?

xantipa2020 ( 20. října 2025 18:43 )

Kluk už se našel a je v pořádku. Info od úřadu městyse Vysoký Chlumec. Uf, zaplaťpámbu 😁

Uživatel_5686845 ( 20. října 2025 18:34 )

Tak co to jsou za prarodiče, pro Boha. dnes už se nedá na nikoho spolehnout, ani na vlastní krev !!!

