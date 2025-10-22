Matýsek (5) si chtěl hrát na schovku: Po čtyřhodinové pátrací akci ho našli na nečekaném místě
Příběh malého Matěje z Krásné Hory nad Vltavou, po kterém v pondělí večer pátraly desítky policistů, hasičů i dobrovolníků, má šťastný konec. Chlapec se po několika hodinách hledání našel – ukrytý v kufru auta svých prarodičů. Ti teď veřejně poděkovali všem, kdo se do pátrání zapojili.
Když prarodiče zjistili, že jejich pětiletý vnuk není nikde poblíž, začalo zoufalé pátrání. Rodina nejprve sama prohledala dům i zahradu, ale bez výsledku. Prarodiče pojali podezření, že se chlapec mohl vydat do okolní krajiny, dobře ji znal, protože o víkendu absolvoval pochod Plešišťskou šlápotu.
„Je na svůj věk zdatným chodcem a navíc má úžasnou paměť na krajinu,“ napsali prarodiče v dopise, který zveřejnilo SDH Krásná Hora nad Vltavou.
Když se chlapce nedařilo najít, rodina přivolala pomoc. Na místo okamžitě vyrazily desítky policistů, hasičů, psovodů i vrtulník. Pátrací akce s označením Dítě v ohrožení se rychle rozšířila do širokého okolí.
Hledání trvalo čtyři hodiny, až do setmění, kdy se děda po marném pátrání vrátil domů. Tam si jeden z policistů všiml něčeho, co na místě předtím nebylo – na dvoře stála zaparkovaná rodinná škodovka. Když otevřeli kufr, nestačili se divit. Uvnitř seděl malý Matýsek. Do kufru vozu se schoval v domnění, že ho babička s dědou půjdou hledat.
Na otázku, proč neplakal ani nekřičel, odpověděl s odzbrojující dětskou logikou: „Odpověděl, že to chtěl vydržet, že jenom klepal,“ uvedli prarodiče.
Už druhý den ráno Matěj s úsměvem odjel se svou školkou na exkurzi k příbramským hasičům – těm, kteří se den předtím podíleli na jeho hledání.
Na závěr dopisu prarodiče vyjádřili obrovské díky všem, kdo pomáhali. „Policista, který celou akci vedl, říkal, že tak mohutné zapojení veřejnosti ještě nezažil. Za 35 let, co žijeme v této obdivuhodné krásné krajině, jsme poznali, že je tu silnější patriotismus a propojení lidí s přírodou než jinde. Teď jsme navíc zjistili, že je to i soudržnost lidská. Je hezké být toho součástí,“ děkuje rodina.
