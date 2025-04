Pornoherec si natočil vraždu při sexu: Hlavy obětí schoval do mrazáku

Pornoherec Yostin Mosquera podle obžaloby ubodal během sexu svého milence, a vše si přitom natočil. Předtím měl kladivem zabít i jeho partnera. Hlavy obětí ukryl do mrazáku, zbylé části jejich těl vezl v kufrech přes půl Británie. Případ nyní řeší soud v Londýně.

Obžalovaný pornoherec Yostin Andres Mosquera (35) z Kolumbie měl v červenci 2023 v bytě v londýnské čtvrti Shepherd’s Bush zabít dva muže, Paula Longwortha (†71) a Alberta Alfonsa (†62).

Alfonsa údajně ubodal během sexuálních hrátek a vše si natočil. „K vraždě došlo, když on a Alfonso měli sex, a sex a vražda byly zaznamenány na video,“ potvrdila prokurátorka Deanna Heerová. Na videu je prý slyšet Mosqueru, jak se při bodání své oběti ptá: „Líbí se ti to?“ popsal anglický deník The Mirror.

Jen pár hodin před hrůzným útokem měl agresor zabít také Longwortha neméně brutálním způsobem. Bezbranného staršího muže udeřil opakovaně kladivem zezadu do hlavy a roztříštil mu lebku.

Po vraždách Mosquera těla rozřezal. Hlavy ukryl do mrazáku v jejich bytě, zbytek zabalil do červeného kufru a kovové truhly, které o dva dny později odvezl na 180 kilometrů vzdálený cliftonský visutý most v Bristolu.

Kolem půlnoci si ho na mostě všiml cyklista, jenž ho považoval za zmateného turistu. Zeptal se ho, co má v zavazadlech, a Mosquera mu odpověděl, že autodíly. Z kufru však vytékala podezřelá tekutina. Když se svědek pokusil zjistit víc, obviněný muž se rozběhl pryč. Duchapřítomný svědek ho natočil na telefon a zavolal policii. Pachatel byl krátce poté zadržen.

Vyšetřovatelé tvrdí, že šlo o pečlivě naplánovaný čin. Mosquera si týdny před vraždami zjišťoval tržní cenu bytu obětí, hledal na internetu velký mrazák, stáhl si přístupové údaje k bankovním účtům a vytvořil si i prezentaci s přehledem jejich financí. Pokusil se také převést 4 000 liber (přes 117 000 korun) na účet v Kolumbii. „Okamžitě je začal okrádat,“ zdůraznila u soudu prokurátorka.

Paul a Albert byli registrovaní partneři. Vztah oficiálně stvrdili pouhých pět měsíců před vraždami. Zatímco Paul byl v důchodu, Albert pracoval jako instruktor plavání. Mosqueru poznal online a podle soudu s ním za úplatu provozoval extrémní sexuální praktiky. Longworth o tom věděl a toleroval to.

Mosquera se přiznal k zabití Alberta Alfonsa, vraždu však popírá. Odmítá také jakýkoli podíl na smrti Paula Longwortha a tvrdí, že za jeho smrt může právě Alfonso. Soudní proces pokračuje. Porota bude muset v následujících dnech zhlédnout i hrozivý videozáznam vraždy.